第一千金夫婿 白宮外交藏鏡人

美國總統川普2016年底當選後，他的愛女伊凡卡和女婿兼白宮顧問庫許納雙雙躍升為白宮「重要人物」。從最近以色列與阿拉伯聯合大公國建交、甲骨文收購TikTok，到白宮人事鬥爭等，庫許納的影子可說「無所不在」，如今川普力拚競選連任，39歲庫許納更是幕後最重要的操盤手。

川普上台後經常強調「美國第一」，在國際上得罪不少盟友，近日終於出現「外交突破」：促成以國與阿聯及巴林關係正常化，這對美、以、阿、巴四方都是外交勝利。這項成就顯然布局已久，並在選前大量曝光，為川普選情注入強心針。對此，川普毫不掩飾，公開讚揚庫許納：「我不認為，除了他還有任何人能完成這件事」。

針對陸美科技戰，庫許納近日也表示，白宮正在檢視甲骨文公司與北京字節跳動的合作案。

庫許納與大陸的政商關係，向來是外界關注焦點。庫許納家族在大陸有不少投資，商界人脈廣泛，庫許納也與大陸駐美大使崔天凱關係良好，「習川會」與陸美貿易協議簽署，都可見其穿梭其中。

庫許納在大陸商界豐沛人脈，包括阿里巴巴創辦人馬雲、香港首富李嘉誠等，馬雲就曾投資庫許納兄弟創辦的科技房產公司Cadre。另在經營大陸政界關係也有一套，2017年4月川普與大陸國家主席習近平在佛羅里達海湖莊園舉行元首會晤，庫許納就是幕後推手之一。

相較庫許納，伊凡卡對大陸政商關係經營同樣著墨甚深。早在2012年伊凡卡便曾在北京僑福芳草地開設珠寶店，2016年川普上任後，伊凡卡旗下化妝品、珠寶等品牌商品更是大舉進軍大陸市場。截至目前止，在大陸註冊的商標超過16個。

（中國時報 施施 、 陳柏廷）