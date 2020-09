犯大忌？梅根哈利暢談這輩子最重要的選舉

英國王室核心成員向來謹守分寸,堅持中立,不介入政治,但梅根和夫婿哈利大談逐漸逼近的美國總統大選,引發了強烈反彈。

據《每日郵報》(Daily Mail)23日報導,哈利告訴美國選民,要拒絕仇恨言論,錯誤信息和網路酸言酸語。另一方面,梅根則說,這次美國總統大選是「我們這輩子最重要的選舉」。他們還力促美國民眾,要行使投票權。

哈利在加州豪宅為《時代》雜誌年度百大最具影響力人物(TIME 100)錄製的影片中坦承,他並不具備美國大選投票資格,在英國也從來沒投過票。事實上,按照英國王室一貫傳統,王室成員應該要超脫政治。

雖然英國法律並未明令禁止王室成員投票,但一般認為,王室超脫政治是神聖不可侵犯的,而王室成員也從來不藉由投票,或是其他任何方式參與選舉。不過,自從梅根夫婦淡出英國王室,遷居北美走自己的路後,就默默擴大了政治參與度。

儘管梅根和哈利並沒有為任何候選人背書,但他們介入大選,引發了觀眾批評,說那不關他們的事。「為什麼英國王子和他老婆要介入美國大選?當初我們打了一仗,不就是為了要結束大英帝國干預嗎?」

另一位觀眾說,由於梅根嫁入英國王室前猛批川普,「顯然」他們夫妻支持拜登,但對英國王室成員來說,這介入是令人無法接受的。還有人說,「英國王子憑甚麼能鼓勵美國公民在美國大選中投票?怎麼能容許這種事發生?」

文章來源:Prince Harry and Meghan Markle face backlash as they break royal protocol by intervening in US election to urge Americans to ‘reject hate speech’ and label November’s vote the ‘most important of our lifetime’

(中時新聞網 楊幼蘭)