轟川普齷齪 陸官媒：賣掉TikTok就慘了

抖音海外版TikTok與甲骨文的收購協議仍有變數，除了美國總統川普可能不點頭外，北京政府也不樂見。大陸官媒《中國日報》在社論中再度抨擊，美國對TikTok所做的事，如同強盜般把不合理、不公平的併購強加給一家合法公司，陸方沒理由允許一樁「骯髒」的交易，若屈服於美國不合理要求，將為字節跳動（ByteDance，TikTok母公司）帶來厄運。

社論指出，TikTok的成功，令美國感到不安，川普政府擔憂陸企超越美國，以國家安全為藉口封殺TikTok，但也意識到，若禁用TikTok將對美國成千上萬年輕用戶產生負面影響，因此要求字節跳動將TikTok賣給美國企業，來掩飾其攻擊行為。

社論提到，TikTok想留在美國市場並非不可行，前提是字節跳動必須允許給甲骨文和沃爾瑪有效接管公司，如擬議中實體TikTok Global的5個董事席位中，有4位是美國人，只有1位董事成員是中國人。

儘管從理論上來說，字節跳動仍將擁有運行TikTok的算法，並將其許可給新的美國公司，但甲骨文有權檢查TikTok美國的源代碼與任何更新，意指美國將藉此了解TikTok中文版本抖音（Douyin）操作，如此一來，字節跳動將喪失對TikTok控制權和核心技術，不利於該公司未來的發展。

社論表示，其實美國政府一開始就設下陷阱，企圖將字節跳動旗下的TikTok賣給美國公司，這並非美方首次採取齷齪手段，來摧毀、吞掉外企。大陸沒理由為如此骯髒和不公平的交易開綠燈，若屈服於美國的不合理要求，將為大陸公司字節跳動帶來厄運。

（中時新聞網 吳美觀）