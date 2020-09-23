歐股︱體育用品、汽車股拉一把 股市收紅盤

雖歐元區的經濟數據表現不樂觀，但受到汽車股和體育用品股帶動，周三（23日）歐洲股市收高，大多數板塊和主要交易所均走升。 因歐洲疫情捲土重來，各國政府重新祭出防疫限制措施，商業活動大受打擊，歐元區九月份的商業活動增長再度減緩。財經數據服務公司IHS Markit周三公布，九月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.1，遠低於預估的51.7，也較八月終值51.9下滑。九月歐元區服務業PMI初值為47.6，較8月終值50.5下滑，不僅遠低於50榮枯分界點，也比預測調查中最悲觀看法的數值更低。

德國市場研究機構捷孚凱（GfK ）周三（23日）公布研究數據顯示，德國十月Gfk 消費者信心指數從九月份的- 1.7微幅上升至十月份的- 1.6，雖低於經濟學家預估的- 0.5，但該報告也指出，德國的消費環境已逐漸恢復穩定，顯示當局針對商業及消費活動的刺激措施正幫助德國從二次世界大戰以來最嚴重的衰退中走出.。

受美國競爭對手Nike強勁財報的提振，體育用品股周三漲勢強勁，德國運動服裝品牌Adidas及Puma股價均攀升超過4％。

汽車股股價也呈現上漲走勢，標致汽車（Peugeot）周三（23日）表示，為了使其與菲亞特克萊斯勒汽車的合併案更進一步，將從中國東風汽車購回1,000萬股，標緻汽車周三股價上漲1.77％。