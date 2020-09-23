美股︱蘋果、特斯拉慘崩 那指重挫逾3%

因新冠肺炎全球疫情仍嚴峻，且美國新一輪財政刺激措施仍充滿不確定性，周三（23日）華爾街股市大幅下跌，科技股再度走低，拖累那斯達克指數跌逾3%。

全球最大運動品牌Nike於周二（22日）公布上季財報，因線上銷售強勁，營收、獲利皆繳出好成績，超出市場預期，Nike周二盤後股價大漲，美銀證券將其目標價從每股130美元調升至150美元。周三開盤後Nike一度推動股市走高，但因科技股賣壓沉重，三大指數接收黑。

瑞銀（UBS）分析師周三（23日）表示，蘋果股價已反映5G週期成長，iPhone銷售相關的服務營收增長將減速，因此將蘋果股票評級自「買入」降至「中性」，蘋果周三股價下挫4.19%。

電動車大廠特斯拉周三（23日）舉辦萬眾矚目的電池日活動，執行長馬斯克（Elon Musk）雖宣布將在三年內推出平價電動車，但也坦承規劃中的平價新車、電池設計與製程尚未完成，股價仍面臨沉重賣壓，加上周三特斯拉網路系統癱，車主、用戶和內部員工一時無法連線至該公司網路，促使其拋售潮加劇，收盤重挫逾10%。