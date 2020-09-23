亞馬遜Prime Day 擬10月中開賣

由亞馬遜內部信件顯示，外界引頸期待的年度Prime Day可能在10月13～14日舉辦。

根據The Verge取得的亞馬遜內部電子郵件，內容提及兩日的購物節Prime Day將於10月13日到14日舉行，而官方將於9月27日宣布這消息。

亞馬遜在7月證實將Prime Day延期，在發布第二季財報時也提及此盛會將於第四季舉行。目前距離第四季約僅一周時間，亞馬遜已開始動員品牌業者、賣家和員工為這場即將宣布的購物節預作準備。

據悉，亞馬遜上周五通知倉庫員工，全職人員不得再遞交10月13到20日之間的休假申請。此外，亞馬遜前高層、電商顧問公司eShopportunity執行長納姆（Fahim Naim）指出，亞馬遜已限制品牌業者不得在10月13日當周呈交特定協議，意味今年Prime Day極可能在這時間舉辦。

由CNBC取得的資料顯示，廠商可以遞交限時促銷的閃購活動（Lightning Deals）申請截至日為10月11日。

對此，亞馬遜發言人僅表示該公司尚未宣布Prime Day日期。亞馬遜自2015年開始Prime Day活動，通常都在7月舉行，此折扣網購活動一方面是為吸引更多人加入Prime會員，另一方面則在於促銷亞馬遜的產品與服務，並且提振年中網購買氣。

外界早在4月起就開始推測Prime Day會延期。新冠病毒危機期間，人們必須待在家，網路購物大增，也讓亞馬遜歷經前所未見的爆炸性需求，導致供應鏈短缺以及送貨時間延長。

Prime Day與假期購物季的距離相當接近，對亞馬遜也是一大挑戰。年底向來是亞馬遜倉儲旺季，這使得該公司必須致力確保足夠空間儲存賣家和廠商的商品，以因應蜂湧而入的訂單。