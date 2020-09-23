9月PMI 美強勁擴張、歐停滯

美歐9月經濟活動繼續強弱分明態勢！根據IHS Markit調查指出，雖然美國9月綜合採購經理人指數（PMI）略遜於8月，但整體仍呈現強勁擴張。至於歐元區則因擔憂新冠肺炎疫情復燃，導致整體經濟活動幾乎陷入停滯。



受此影響，歐元兌美元周三（23日）應聲走貶0.2％到1.1686美元。



IHS Markit指出，美國9月綜合PMI初值從8月終值的54.6微降至54.4。其中製造業PMI升抵53.5，創下20個月新高，服務業PMI則從前一個月的55下滑到54.6。



該機構首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，由於需求激增引發產出與就業成長進一步復甦，9月數據意味美國第三季經濟可望強勁反彈。不過他也補充，目前外界更關注的焦點在於隨著美國大選日益逼近，這股強勁復甦力道能否持續到第四季。



相對美國經濟活動持續活絡，歐元區經濟卻籠罩在疫情陰影下而動能漸失。調查指出，該區9月綜合PMI初值為50.1、創下3個月低點。該數據不僅低於8月終值的51.9，更險些跌破50榮枯分界線。



其中服務業PMI初值從前一個月的50.5跌破50關卡到47.6、再度陷入衰退，凸顯疫情捲土重來已對歐洲服務業造成重創，並抵消製造業創下兩年來最強勁增長。



至於該區9月製造業PMI初值從前一個月的51.7升高到53.7。



威廉森指稱，就該數據凸顯歐元區雙軌經濟已趨於明顯。他說來自工廠的報告顯示，需求升高正帶動產量出現成長，其中又以出口市場與許多國家重啟零售業的需求尤其明顯。



但受疫情加劇導致面對面消費業務深受打擊，讓規模更大的服務業因而陷入萎縮。



在主要國家方面，德國9月製造業PMI初值雖從前一個月終值的52.2勁升到56.6，締造26個月高點，但受服務業陷入低迷拖累，導致綜合PMI滑落到53.7。法國綜合PMI也從8月終值的51.6降至48.5，其中製造業與服務業PMI初值各自為50.9與47.5。