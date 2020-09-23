電池日講空話 特斯拉慘跌

萬眾矚目的特斯拉電池日終於登場，但執行長穆斯克（Elon Musk）僅分享三年內將生產2.5萬美元全自駕電動車的願景，且新電池短期內還無法達到量產規模，令投資人大失所望，股價持續下滑，本周以來已重挫10％。

22日收盤特斯拉股價大跌6％至424.23美元，周三早盤開低下探411美元，本周來已連續三天下滑，公司市值蒸發約400億美元。

Roth Capital Partners分析師艾爾文（Craig Irwin）表示：「穆斯克發表的新電池進展沒有一項達到里程碑，整場發表會缺乏實質內容。」

他表示投資人期待穆斯克發表的兩大消息分別是使用壽命超過10年的百萬里程電池，及每千瓦小時（KWh）省下多少美元的明確價格跌幅，但穆斯克對此隻字未提，只是大談未來願景。

Loup Ventures分析師蒙斯特（Gene Munster）也表示，長期投資人是根據未來一年的前景做規劃，3年的時間對他們來說「實在太遠」。

穆斯克22日在電池日發表會前的年度股東大會宣布，今年特斯拉交車量將較去年成長30％至40％，相當於全年交車量47.8萬至51.5萬台，高於先前設下的50萬台目標。

但在緊接著登場的電池日發表會上，投資人卻開始失望。穆斯克表示：「我們相信能在3年內生產價格2.5萬美元的全自駕電動車。」雖然價格下滑有助特斯拉電動車普及市場，但穆斯克信口開河又食言也不是第一次。

特斯拉動力及能源工程副總裁巴格里諾（Drew Baglino）在會中宣布，特斯拉研發的編號4680新電池比目前向上游供應商採購的電池還大顆，也就是說日後特斯拉電動車內建的電池數量可相對減少，有助降低成本。

新電池除了體積更大之外，續航力也更強，未來能讓特斯拉電動車充電一次行駛的里程數增加50％以上。但新電池產能還有待提升，估計1年內產能才會達到10吉瓦小時（GWh）。