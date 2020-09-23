拜登勝選將重貶？ 分析師曝美元最慘價位

由於美國聯準會（Fed）和美國國會之前採取各項刺激措施，希望加速美國經濟復甦，以緩解世界大戰後最嚴重的經濟問題，使得今年初到目前以止，美元兌一籃子貨幣已下跌2.75％。高盛（Goldman Sachs）分析師便表示，如果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年大選中獲勝，可能會加速美元的貶值，預估人民幣兌美元匯率，將從6.8人民幣升至6.5人民幣兌1美元。

福斯商業新聞報導，高盛全球外匯、利率及新興市場策略主管潘德爾（Zach Pandl）指出，「我們將繼續看到美元持續疲軟的好例子」，主要反映美元的高估值、美國嚴重負利率以及全球經濟復甦的腳步。

根據RealClear Politics的數據，拜登目前在全國民意調查中領先6.5點，儘管這一邊際差距縮小到3.5點。

Pandl認為，如果民主黨總統候選人拜登贏得總統大選，那麼可能加速美元下跌的趨勢。他解釋，三大因素將決定市場對大選的反應，包括財政政策立場和預算赤字規模、稅收、監管環境，以及外交政策。

因此，Pandl認為，若拜登和民主黨獲得勝利，那麼貨幣政策可能更加寬鬆，也代表更高的財政赤字。此外，拜登提議改變部分企業減稅措施，可能影響美國GDP並降低美股對外國投資者的吸引力，兩者都可能影響未來的外匯收益，加速美元走弱。

Pandl強調，拜登還承諾對包括技術和能源在內的行業進行監管改革，並保證透過多邊貿易方式降低貿易戰風險，可能減少人民幣等貨幣的風險溢價；高盛分析，在美元持續疲軟的情況下，預估人民幣兌美元匯率，將從6.8人民幣升至6.5人民幣兌1美元。

不過，外匯貿易商Bannockburn Global Forex首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）則表示，不管誰贏得大選，美元都將走低。他認為，美元長期下跌的趨勢才剛要開始，並預估美元將逼近2008年歐元兌美元1:1.6的紀錄。

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