9/23原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元攀升 周二紐約期金連2跌

因美元持續攀升至近2個月高點，打壓期金價格連續2個交易日下跌，不過聯準會(Fed)主席鮑爾表示，未來經濟復甦道路仍存在高度不確定性，不排除採取更多刺激經濟政策，因此限制金價跌幅。

分析師表示，過去數周美國國會針對新冠肺炎援助的計畫始終沒有進展，使得金價自8月高點下行，迄今已跌約7.8%。

周二(9/22)報價，12月黃金跌3美元，報每盎司1907.6美元，12月白銀漲0.13美元，報每盎司24.52美元，10月白金跌18.7美元，報每盎司857.4美元，12月鈀金跌52.1美元，報每盎司2229.6美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-庫存下降 激勵LME期銅漲1.3％

因LME銅庫存量顯示，期銅庫存降至2019年3月以來低點，且過去兩個月內庫存減少一半以上，令市場擔憂供給不足，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期銅漲1.3%。

分析師表示，因市場擔憂冠狀病毒(COVID-19)疫情惡化，將導致政府實施封鎖措施，恐抑制金屬需求，令投資人觀望氣氛濃，估計對基本金屬走勢構成一定壓力。

周二(9/22)報價，期銅上漲88.5美元，報每公噸6780美元；期錫上漲150美元，報每公噸18250美元；期鎳上漲65美元，報每公噸14606美元；期鋅上漲6美元，報每公噸2464.5美元；期鋁下跌3美元，報每公噸1776.5美元；期鉛下跌4.5美元，報每公噸1884美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-觀望氣氛濃 周二歐美原油期貨微漲

據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，上周美國原油庫存意外增加69萬桶，與市場原先預期的減少230萬桶有所差距；但汽油庫存減少了770萬桶，則優於市場預期的減少60萬桶。

分析師認為，隨著颶風侵襲恐令原油出現供應短缺，加上若美國政府為因應新一波新冠肺炎而再度啟動防疫封鎖措施，將可能抑制能源需求，故國際油市不確定因素加劇，外界亦期待美國能源資訊署(EIA)即將發布的最新庫存報告。其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶39.80美元；10月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.10美元；10月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶41.72美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-低接買盤 紐約棉花止跌回升

期棉在跌逾一周低點後，出現逢低買盤，提振棉價止跌反彈，終止連5跌，不過受限美元反彈，限制漲幅；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨漲0.2%，收盤每磅63.84美分；而12月棉花期貨漲0.5%，報每磅65.54美分。

分析師表示，棉價從上周的近67美分跌至64.7美分附近，市場立即出現一些低吸買盤，上週因颶風薩利(Surricane Sally)對農作物造成的擔憂，天然纖維的價格創下了自2月下旬以來的最高水準，至66.93美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸12570元人民幣，較前一日上漲105元人民幣。

庫存方面，截至9月21日，ICE登記庫存7466包，與前一日增加479包。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-需求激勵 BDI指數續漲3.8％

受海岬型船運價增加近1200美元，來到自今年9月份以來新高，加上巴拿馬型船BPI指數已連續5個交易日上漲，促使波羅的海乾散貨BDI指數續漲近4%。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲50點，收1364點，漲幅逾3.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲138點，收2078點，漲幅7.1%；其平均日租金為每艘17229美元，增加1140美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲5點，收作1326點，漲逾0.4%，其平均日租金為每艘11932美元，增加41美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲10點，收作960點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）