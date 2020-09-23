無痛入手特斯拉！ 擬3年後推74萬平價車款

特斯拉執行長馬斯克今天擘劃出大幅削減電動車電池設計及製造成本的計畫，可望讓消費者以2萬5000元美金（約新台幣74萬元）入手特斯拉自駕車，不過這項改變需要3年時間達成。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）坦承，特斯拉（Tesla）尚未全面完成雄心勃勃的新車款、電池設計和製造程序。特斯拉往往未能達到生產目標。

特斯拉預計最終每年將能生產多達2000萬輛電動車。全球汽車產業今年預計將生產8000萬輛汽車。

特斯拉今天收盤股價下跌5.6%，盤後交易再跌5%，2個小時內市值蒸發約200億美元。

馬斯克對逾27萬網路觀眾表示，打造一輛平價電動車「從公司草創迄今一直是我們的夢想」。

馬斯克說：「我們並沒有平價的車輛，未來會有，但我們得把電池的成本壓低。」

至於壓低特斯拉電動車成本的方法，馬斯克今天在特斯拉「電池日」活動中，形容更強大、更持久的新一代電池，將比現有電池的價格便宜一半。

據凱恩能源研究顧問公司（Cairn Energy Research Advisors）資料，特斯拉電池組2019年的價格為每瓩小時（kWh）156美元（約新台幣4600元），90瓩小時的電池組費用為1萬4000美元（約新台幣41萬2000元）。

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