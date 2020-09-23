線上銷售奔馳如電 Nike盤後大漲13％

在北美地區Air Max等鞋類產品的線上銷售驅動下，全球最大運動鞋公司Nike上季營收獲利表現意外強勁，且全年營收展望亦優於市場預期，受此激勵，Nike周二盤後股價大漲13%，預告周三可能約以132美元的歷史高價開出。

因爆發新冠肺炎疫情，迫使全球各地的購物中心與百貨公司關閉防疫，Nike的實體門市銷售額下滑，因此該公司將重心轉向「直接面向消費者」的銷售方式，尤其是透過自家網站與應用程式。

Nike第一財季（截至8月31日）營收年減0.6%，為106億美元，但優於市場期的91.5億美元。第一財季淨利為15.2億美元，每股盈餘為95美分，較前一年同期的13.7億美元、每股盈餘86美分成長，並遠超出市場預估的47美分。

第一財季數位銷售額暴增82%，高於前一季的成長75%，且所有地區的線上銷售額均呈現至少2位數增長。上年度第四季的數位業務營收占整體營收將近三分之一，已經達成Nike此前所設定的2023年目標。執行長John Donahoe表示：「我們知道數位化是新常態，當今的消費者已經數位化，且根本不會再回頭」。

受惠於中國市場率先解封，在實體商店與線上銷售帶動下，第一財季Nike在中國的銷售額成長6%。北美地區營收下滑2%，為42.3億美元，但仍優於分析師預估的33.9億美元。

此外，Nike在其最大市場北美區的息稅前盈餘年增18%，鞋類銷售額年增11%，達到近30億美元。

周二發布的業績與上季的慘淡表現相去甚遠，受疫情影響，零售商取消訂單，且Nike在北美、歐洲與中國等主要市場的門市生意清淡，導致上季意外虧損7.9億美元。

Nike預期，與前一年相比，本財年營收增長將介於高個位數至低2位數之間，並表示即使上半年成長持平，下半年營收也將「顯著增長」。分析師預估該公司本財年營收成長5.9%。

（時報資訊 柯婉琇）

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