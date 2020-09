意外！伊朗：已準備與美全面換囚犯

正值美川普政府要求聯合國授權對伊朗國防部實施制裁,美伊關係緊繃之際,伊朗外長扎里夫(Javad Zarif)在聯合國大會視訊會議上表示,伊朗已準備與美國全面交換人質。

據路透社報導,華府長期以來要求伊朗釋放美國公民,包括擁有美國與伊朗雙重國籍的商業顧問納馬濟(Siamak Namazi)與他80歲的父親巴克‧納馬濟(Siamak Namazi),兩者於2016年10月時,皆因「間諜活動及與美國政府合作」,遭判處10年徒刑。

不過,德黑蘭當局一再否認以政治理由扣押人民,並強調他們確實涉嫌外國間諜行為,並表示因違反制裁而遭美扣押的伊朗人,多數都是在審判不公情況下強押的。

而扎里夫表示,仍有很多伊朗公民遭監禁在美國監獄,而他們只是不願意背叛祖國,「我們希望以在伊朗的美國人,交換所有的伊朗公民」。

即使自川普政府2018年決定退出2015年的伊朗核子協議後,美伊關係急速惡化,但雙方仍願意互換囚犯,先後兩次交換囚犯。去年12月,伊朗釋放被囚3年的美籍華裔學者王夕越(音譯)後,美方就釋放伊朗生物學家蘇萊馬尼(Massoud Soleimani);今年6月,伊朗釋放美國退役海軍成員懷特(Michael White),換取美方釋放另一名伊朗科學家阿斯加里(Sirous Asgari)。

文章來源:Iran says it is ready to swap all prisoners with U.S.

(中時新聞網 馮英志)