意外！伊朗：已準備與美全面換囚犯

正值美川普政府要求聯合國授權對伊朗國防部實施制裁，美伊關係緊繃之際，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在聯合國大會視訊會議上表示，伊朗已準備與美國全面交換人質。

據路透社報導，華府長期以來要求伊朗釋放美國公民，包括擁有美國與伊朗雙重國籍的商業顧問納馬濟（Siamak Namazi）與他80歲的父親巴克‧納馬濟（Siamak Namazi），兩者於2016年10月時，皆因「間諜活動及與美國政府合作」，遭判處10年徒刑。

不過，德黑蘭當局一再否認以政治理由扣押人民，並強調他們確實涉嫌外國間諜行為，並表示因違反制裁而遭美扣押的伊朗人，多數都是在審判不公情況下強押的。

而扎里夫表示，仍有很多伊朗公民遭監禁在美國監獄，而他們只是不願意背叛祖國，「我們希望以在伊朗的美國人，交換所有的伊朗公民」。

即使自川普政府2018年決定退出2015年的伊朗核子協議後，美伊關係急速惡化，但雙方仍願意互換囚犯，先後兩次交換囚犯。去年12月，伊朗釋放被囚3年的美籍華裔學者王夕越（音譯）後，美方就釋放伊朗生物學家蘇萊馬尼（Massoud Soleimani）；今年6月，伊朗釋放美國退役海軍成員懷特（Michael White），換取美方釋放另一名伊朗科學家阿斯加里（Sirous Asgari）。

文章來源：Iran says it is ready to swap all prisoners with U.S.

（中時新聞網 馮英志）