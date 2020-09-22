歐股︱疫情牽制發展 股市回彈力道弱

因新冠肺炎疫情和銀行業涉洗錢風暴，歐洲股市周一經歷三個月以來最差表現，周二（22日）各指數小幅上漲，惟法國股市仍陷低迷之中。

包括法國、西班牙和英國在內多個歐洲國家都正面臨新冠肺炎染疫人數攀升的問題，市場表現因此蒙上一層陰影。英國首相強森（Boris Johnson）於22日指出，英國已經來到一個「非常危險的轉折點」，並下令從24日起，餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業。但強森也強調，新的限制措施「不會如同三月的全面禁令」，這次將確保商店及學校繼續運作。