歐股︱疫情牽制發展 股市回彈力道弱
因新冠肺炎疫情和銀行業涉洗錢風暴，歐洲股市周一經歷三個月以來最差表現，周二（22日）各指數小幅上漲，惟法國股市仍陷低迷之中。
包括法國、西班牙和英國在內多個歐洲國家都正面臨新冠肺炎染疫人數攀升的問題，市場表現因此蒙上一層陰影。英國首相強森（Boris Johnson）於22日指出，英國已經來到一個「非常危險的轉折點」，並下令從24日起，餐飲、酒吧業者必須在晚上10點結束營業。但強森也強調，新的限制措施「不會如同三月的全面禁令」，這次將確保商店及學校繼續運作。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）自周二（22日）起一連三天在國會進行聽證行程，鮑爾周二首先赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) ，陪同作證的還有財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。
鮑爾重申，聯準會將會使用一切可行工具，確保其對經濟成長的承諾。他也指出，零售業與房市數據顯示美國經濟已出現明顯的改善，但就業及整體經濟活動仍低於疫情前的水準，在新冠肺炎疫情未獲控制前，經濟復甦之路充滿不確定性。
據鮑爾事先準備的書面證詞，他認為政府早前推出的紓困方案對於減緩經濟衰退有明顯效果，建議國會再加碼紓困。美國國會於三月通過規模逾兩兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act，縮寫CARES Act)，內容包括發放第一波紓困金支票等措施，市場期待國會推出更多刺激方案，然而國會民主黨及共和黨協商數週以來始終難以在刺激方案的規模上取得共識。