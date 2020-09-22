美股︱亞馬遜領頭 科技股扭轉頹勢

在亞馬遜領漲下，科技股力甩陰霾，帶領美國股市周二（22日）收紅盤，終結連四個交易日的跌勢。

電商巨擘亞馬遜獲伯恩斯坦公司（Bernstein）將其股票評級自「持平大盤」(market perform)，上調至「優於大盤」(outperform)，激勵亞馬遜股價勁揚逾5%，是自7月20日以來最大的單日漲幅。伯恩斯坦公司指出，亞馬遜近來股價拉回，為投資者提供了一個極具吸引力的進場點。科技股22日也扭轉頹勢，帶動那斯達克指數上漲1.71%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）自周二（22日）起一連三天在國會進行聽證行程，鮑爾周二首先赴眾議院金融服務委員會 (House Financial Services Committee) ，陪同作證的還有財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。鮑爾重申，聯準會將會使用一切可行工具，確保其對經濟成長的承諾。他也指出，美國經濟已出現明顯的改善，但就業及整體經濟活動仍低於疫情前的水準，在新冠肺炎疫情未獲控制前，經濟復甦之路仍充滿不確定性。