聯合國開大會 習川隔空交鋒

中美緊張關係在2020年持續升溫，兩國領導人在22日舉行的聯合國大會上互槓，美國總統川普直指新冠病毒為「中國病毒」（Chinese Virus），要求聯合國必須要求中國對新冠肺炎的全球大流行扛責，中國國家主席習近平則強調反對政治化及汙名化的指控，並暗諷美國「大國應該有大國的樣子」。

聯合國大會第75屆會議於美東時間22日上午召開，川普在一般性辯論視頻演講中將矛頭指向中國，表示75年前二戰結束後，聯合國正式成立，但如今各國卻面對「隱形的敵人」，那就是「中國病毒」，疫情在188個國家中帶走了成千上萬的生命。

川普續指，中國在病毒爆發初期禁止國內飛行，卻允許國際航班持續運作，導致疫情散播至全世界。他又指控中國政府和被中國把持的世界衛生組織（WHO）當時聲稱，並沒有證據顯示新冠肺炎病毒會人傳人，還說無症狀病患不會傳播病毒。

川普強調，隨著疫情對全球造成的衝擊，聯合國必須讓掀起這場疫情的國家，即中國承擔這個責任。

習近平則指出，人類正在與新冠肺炎疫情進行鬥爭，面對疫情應該加強團結，同舟共濟。要秉持科學精神，充分發揮世界衛生組織（WHO）關鍵領導作用，反對政治化，汙名化。

習近平提到，國家間有衝突是正常的，應該透過溝通對話化解分歧，國家間有競爭也是正常的，但應該遵守道德底線和國際規範，大國應該符合國際規範，大國應該有大國的樣子，展現大國責任跟大國擔當。

習近平表示，中國不搞冷戰熱戰，堅持以對話化解分歧，不搞你輸我贏，也不會關起門來封閉運行。此外，習近平又宣布中國將向聯合國「新冠肺炎疫情全球人道主義應對計畫」提供5千萬美元支持。

在第75屆會議之前，據新華社報導，習近平21日在聯合國成立75周年紀念峰會發表談話暗批美國，強調任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，表示「不能誰的拳頭大就聽誰的」，並呼籲聯合國應該「主持公道」。