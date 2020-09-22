鑽石幣開賣 業界摩拳擦掌

紐約新創公司Diamond Standard將於本月28日開賣5千枚鑽石幣，每個要價5千美元，總值高達2,500萬美元。該公司希望創造如同金條般的大宗商品，進而吸引更多投資人參與近日受疫情重創的鑽石市場。

Diamond Standard將採用自動競標程序，從數百萬顆鑽石裡選出5～6萬顆，之後用電腦程式為每一枚鑽石幣選出11或12顆鑽石，再放進外觀透明的塑膠材質硬幣裡。

在這個競標過程裡，許多大型鑽石賣家都會加入，形同創造出全球首個鑽石交易平台。這些賣家必須遵守美國寶石學院（GIA）鑽石交易規定，而Diamond Standard購買鑽石的資訊，都會放至資料庫供查閱。

GIA將負責鑽石評級與組裝工作，並於10月中送至顧客手中。每一枚鑽石幣背後都含有電腦晶片，使其能運用與比特幣等虛擬貨幣相同的區塊鏈技術，讓持有者得以在數位交易所進行買賣。

新的大宗商品通常難以吸引投資人目光，但若鑽石幣能獲得廣泛認可的話，便能夠創造新的鑽石交易方式並提振需求。此外，鑽石幣定價清楚、供應鏈追蹤方便，符合投資人要求與業界期待。

受新冠疫情影響，消費者減少購買珠寶等高價飾品，導致鑽石價格持續下探，而這也讓業者對於鑽石幣寄予高度期待，希望能提振近日低迷的鑽石產業。

礦商Petra Diamonds創辦人波魯里斯（Adonis Pouroulis）表示：「鑽石幣成功的話，影響將非常深遠。」

儘管許多公司先前嘗試推出與鑽石連結的投資產品，2011年主打鑽石的基金便是一例，但這些產品迄今普及程度有限。

據Diamond Standard預估，鑽石幣市場規模約可達到1.2兆美元，儘管與近日逼近歷史高價的黃金逾12兆美元無法相比，但仍高於白銀與白金市場規模。