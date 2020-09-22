空巴三款零排放概念飛機 亮相

歐洲航太巨擘空中巴士（Airbus）發表三款氫動力概念飛機，預計2035年上線服務。空巴強調，這些名為「ZEROe」的設計概念機皆是零排放，利用氫燃料作為主要動力來源，可大幅減少航空業對氣候的影響。

此次發表的概念機，其一是利用渦輪扇發動機引擎，可乘載120到200名乘客，飛行逾2,000海里，透過以氫氣為燃料的修改版氣渦輪引擎，取代傳統航空燃油。

另一種設計是利用渦輪螺旋槳發動機引擎為動力來源，航程為逾1,000海里，但可載乘客數較少。第三種概念機採取機身與機翼合為一體的「翼身融合」（blended-wing body）設計，可乘載最多200位乘客。

空巴執行長法瑞（Guillaume Faury）表示，「這是商用航空業歷史性的一刻。在這產業史上最重要的轉型過程中，我們致力位居領先角色。」

如今航空業與飛機製造商在減少碳排放面臨愈來愈大的壓力，一些政府將改善氣候危機目標納入新冠病毒紓困方案。疫情也令航空業陷入歷來最嚴重的低潮，預料會加速該產業轉移至再生能源型式。

法瑞指出，「我相信利用氫在合成燃料以及作為商業飛機主要動力來源，能夠大幅降低航空業對氣候的影響。我們藉由這些構想，研發設計全球首款「氣候中和」（Climate Neutral）、零排放的商業飛機，目標2035年開始上線服務。」

他提及，轉型至氫動力需要來自整個航空生態系統「決定性」的行動，例如機場必須設立大量的氫運輸和補充燃料的基礎設施，另一方面也需要政府的支持，包括提高研究與技術的補助，以及獎勵使用永續航空燃料以及航空業者汱換比較不環保飛機的機制。