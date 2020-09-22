現在正是買點！華爾街狂人點名美4大科技股

一向有「華爾街狂人」稱號的美國金融名嘴克瑞莫（Jim Cramer）者表示，是時候開始買蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（amazon.com）和Google母公司Alphabet的股票了，在經過9月以來一波波的下跌後，這4家科技巨頭的估值已回復具有吸引力的水準了。

CNBC報導，Cramer周一主持該頻道的節目Mad Money時指出，在道瓊斯工業平均指數下跌超過500點之後，而標普500 指數下跌了1.2％，連續第4個交易日下跌，創2月來連跌最久紀錄，9月下跌超過6％。

他說，這不是美股下跌的第一天，現在已經歷了兩周的拋售，除了少數鎖定的股票之外，其他一切都被拋棄了。最好在它們下跌時買進，而不是在它們上漲時才買。

Cramer認為，他的慈善信託周一將現金投入9月科技股下跌的股市中，最後它已回到足夠吸引人的水準，特別是蘋果。周一收盤上漲約3％，至每股110.08美元，但自9月2日創歷史新高137.98美元以來，仍下跌了近20％。

他說，我不在乎蘋果今年的漲幅是50％，它比其他任何股票都具有更多的利多因素，包括新的收入來源、良好的資產負債表、居家防疫商機，當然還有5G。現在它已經從高點回落了……我認為必須購買。

此外，他對微軟、亞馬遜和google母公司Alphabet的股票也持相同的看法。尤其微軟周一宣布了它歷史上最大的遊戲收購案，在這段期間上漲了1％以上，儘管到2020年迄今仍上漲約28％，但該股在9月下跌超過10％。同樣地，在9月2日，Alphabet創下了每股1,726美元的歷史新高，但之後它已經下跌了16％，在周一的收盤價為1,430美元。

Cramer表示，作為一個在幾周前對這些科技股看空的人，是因為我覺得我們正在變得貪婪，但現在科技股經過下跌後似乎是一個機會，可以肯定的一點是，你絕對不會在高點時買到它們。

他說，投資人應從美股這波健康的拉回整理中學到經驗，尤其是在新冠肺炎爆發初期進場美股，並從3月下旬低點強勁反彈的新手投資人，很多人認為今年是1999年市場的重演，但這個市場只是上漲、上漲、上漲，事實證明不是1999年。

最後，他強調，投資者需記住，當股票價格下跌時，這會震撼所有人。但我認為今天（周一）的逆轉是你開始進行一些買入而不是一些賣出的關鍵。那些不確定性、混亂、混亂，是不會消失的。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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