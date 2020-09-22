歐疫再起！美元資金簇擁 黃金黯然跳水

由於歐洲新冠疫情擴大，全球風險上升，引發投資人對有些地區可能實施封鎖措施的擔憂，使得資金轉向美元，導致金價大跌。黃金期貨周一（21）日12月交割的黃金期貨下跌51.5美元或2.6%，收每盎司1,910.60美元，根據FactSet的數據，這是自7月24日以來最低收盤價。

Marketwatch報導，分析師指出，因為新冠疫情確診病例激增，各種活動的限制措施恐再被啟動，加上美國政府新1輪紓困措施的不確定性，使全球股市再現拋售潮。

Oanda高階市場分析師Craig Erlam指出，黃金在這段風險時期無法提供避險功能，反而是美元走高，進一步對黃金及大宗商品市場造成壓力。在此狀況下，ICE 美元指數上升0.8%至93.641，削弱黃金對海外買家的吸引力。

Gold Newsletter編輯賴恩·倫丁（Brien Lundin）認為，美國大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）病逝，預計將引起美國政壇上的一股混亂，導致金融市場下跌，但這種地緣政治風險通常很快過去，對市場不會帶來長期影響。

Lundin表示，鑑於金斯柏格的人選接替，未來幾周將增加政局不確定性，聯準會（Fed）勢必將提出必要的刺激措施來支持市場，才有助於提升黃金買氣。他說，鑑於貨幣寬鬆的長期趨勢非常強勁，這將是黃金的買入的最佳時機。

（ 中時新聞網 葉明芳）

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