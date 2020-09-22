誰是被害者？陸報復川普 密謀美大選後開槍

由於美國對大陸實施一連串的禁令，引發大陸強烈不滿，為了報復美國，大陸商務部公布「不可靠實體清單規定」，將對違反規定的外企祭出限制。而根據華爾街日報報導，大陸雖然想要反制川普政府，但又不願讓兩國關係快速惡化，以免遭到美國更進一步的打壓，因此，大陸高層對公布不可靠實體清單的時間點或是否真的要公布這份美企黑名單，內部還有不同的聲音，應該等到美國11月大選後再公布決定，而最有可能被列入黑名單的是思科（Cisco Systems）。

華爾街日報指出，根據消息人士表示，大陸領導人習近平要求大陸商務部、經濟計劃機構、網路安全管理局和反壟斷監管機構各自列出清單，一開始制定黑名單是針對美國科技業，而華為美國競爭對手思科 是大陸各部門都指名封殺的對象，思科是華為競爭對手，早已失去大陸長期客戶，如國營電信商的訂單。

去年華為遭限制取得美國晶片及技術後，大陸曾在2019年5月首度公布美國實體黑名單的計畫，最後並未在名單上具體列出任何一家公司或個人名單，直到川普今年擴大對陸企的限制，大陸商務部才在上周公布「不可靠實體清單規定」。

在TikTok之後，川普政府已揚言將打擊更多陸企，包括阿里巴巴 、中芯國際及中國移動。而多家分析機構則分析，思科、戴爾及洛克希德馬丁等海外競爭對手及對台軍售企業很有可能會被成為第一批列入中國不可靠實體清單的外企。此外，滙豐控股、聯邦快遞因捲入華為案也可能被列入黑名單。

根據大陸商務部公布的「不可靠實體清單規定」，被列入該清單的外國實體，將受到單項或多項措施的限制，包括限制或禁止從事與中國有關的進出口活動、限制或禁止在大陸境內投資、限制或禁止其相關人員、交通運輸工具等入境。

文章來源：WSJ

（ 中時新聞網 葉明芳）

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