聯合國大會將登場 川普預告要對陸說重話

美國總統川普證實，他將在周二（2020年9月22日）第75屆聯合國大會的首日一般性辯論中發表嚴厲抨擊中國大陸的講話，川普說，「發言已經錄製好，明天就知道了」。有國際組織駐聯大代表認為，川普抨擊中國大陸的主題應該是針對新冠病毒起源問題，並指責世界衛生組織（WHO）未能盡責。

據《美國之音》報導，原本打算親臨聯合國大會發言卻又改用錄音發言的川普對媒體表示，「我剛剛錄製了我的發言。我在發言中針對中國發表了強烈的看法。你明天就知道了。」

此前，國際危機組織駐聯合國總部代表查德．高萬（Richard Gowan）說：「我認為川普總統將借此機會攻擊中國在新冠病毒起源中的作用，並責怪世界衛生組織未能遏制該疾病。」

報導指出，由於新冠病毒大流行，世界各國領導人不會親自來到紐約聯合國總部出席大會，而是通過事先錄製的視頻在大會上發言，預計會有許多國家的領導人發言重點會放在新冠病毒帶來的經濟和健康危機上。

此外，報導說，過去幾個月來，川普一直將新冠病毒稱為「中國病毒」，抨擊大陸當局在疫情爆發時一方面採取嚴厲措施控制病毒在國內的傳播，另一方面讓病毒在世界各地的擴散，因此大陸對全球大流行有不可推卸的責任。川普政府亦多次揚言要追究中國大陸的責任。

川普在發言中預計還會嚴厲批評聯合國屬下的世界衛生組織偏袒、遷就北京，不敢批評北京掩蓋疫情早期人傳人的做法，延誤全球警訊的發佈。此前，白宮已經宣佈美國將在2021年7月正式退出世界衛生組織。

報導表示，中國大陸和世界衛生組織已一再否認美國的指責。

在星期一聯合國舉行成立75周年的紀念峰會上，大陸國家主席習近平以多邊主義維護者姿態呼籲各國嚴肅思考疫情後聯合國何去何從。預計他在聯大一般性辯論中會以指責單邊主義為切入點抨擊美國。

文章來源：聯大星期二登場 特朗普：我針對中國有重話說

（ 中時新聞網 盧伯華）

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