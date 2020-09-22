美股連殺四天 分析師：恐下探年線

美股連殺４天，21日科技股拋售潮更令散戶怵目驚心，分析師認為不只已經改變技術線型，接下來基本面包括疫情、政治上眾多隱憂若爆發，美股甚至可能下探年線（200日均線）。

投資研究單位CFRA首席市場策略師斯多沃（Sam Stovall）說：「隨著歐洲疫情新病例數上升，各國政府可能再次採取封城，投資人開始感到不對勁而開始緊張。」他也提到，近期大法官的夕陽任命案加深美國2黨對立，更難讓新的刺激經濟法案達成共識。

從股市技術面來看，有分析師指出標普500指數正出現頭肩頸反轉信號，利空連擊可能導致大盤下測3104點年線或更低水位。瑞德勒（Scott Redler）說：「我認為就算回測不跌到年線，也會有很大機率掉在3,200點心理關卡。」標普500昨下跌1.16%，收3,281.06點。

斯多沃還指出，從歷史數據來看，9月美股通常都走跌，10月有可能進入底部型態。他也認為科技股拉著美股向上的動能可能減弱：「科技股和價值股報酬率差距８月達到史上新高35%，上周降到29.6%，仍然是2000年來的高點，但之後差距會繼續收斂。」

（ 中時新聞網 王毓健）

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