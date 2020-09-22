罰不怕？大銀行又涉醜聞 凸顯洗錢防制缺失

全球多家銀行今天再度面臨涉及髒錢的醜聞，根據一批洩露的文件，過去近20年間，許多銀行轉移了超過2兆美元可疑資金，涉案銀行紛紛試圖限制事件造成的影響。

國際調查記者聯盟（ICIJ）依據美國媒體Buzzfeed News取得的洩露文件進行調查後發表報告，提到一連串銀行，包括總部位於英國的匯豐銀行（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、巴克萊集團（Barclays）；德國的德意志銀行（Deutsche Bank）、德國商業銀行（Commerzbank）；總部位於美國的摩根大通（JPMorgan Chase）及紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）等。

這項調查的依據是2100份外洩的「可疑活動報告」（SARs），資料涵蓋各大銀行及其他金融機構在1999年到2017年向美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」（FinCEN）提交的交易紀錄。

依規定，各大銀行經手資金時，若有理由懷疑涉及犯罪活動，就須提交可疑活動報告。

路透社報導，雖有部分銀行聲稱許多交易紀錄是很久以前留下、銀行後來都有執行嚴格檢查，但文件揭露了全球防制洗錢及其他犯罪活動核心中的監控系統，出現更廣泛的問題。

調查報告引來一些企業團體及運動分子要求改革的呼聲。投資人擔心醜聞餘波影響到全球銀行，其中許多銀行過去已因疏於管制而挨罰大筆金額，並耗費數十億美元以更符合法規。

國際律師事務所Norton Rose Fulbright的香港金融服務合作人博嘉迪（Etelka Bogardi）說：「這證實了我們早就知道的事：有大量可疑活動報告上交，相對卻只有少數案子被告發。這也指出一點，就是管理金融犯罪風險不能只靠提交可疑活動報告。」

決策者、監管機關和銀行早就知道洗錢防制系統中存在根本上的缺失，有關何謂「可疑」的法規可能很模糊，導致有些銀行提交太多報告、有些提交很少。此外，執法單位人力也不足以處理數以百萬計可疑活動報告，無法加以分析、判定是否涉及犯罪行為。

雖然在全球股市大規模拋售的情況下，匯豐銀行及渣打銀行表現不比其他銀行差，這兩家銀行的股票仍跌到25年來最低點。

摩根大通和紐約梅隆銀行也是可疑活動報告中最常提到的兩家銀行，在紐約股市交易的跌幅，分別都超過3%。

在報告中涉及最多可疑交易的德意志銀行，今早在報告披露後，股票一度下跌超過8%。

但有部分分析師對這些問題的嚴重性輕描淡寫。

美國投資銀行及金融服務機構歐本海默公司（Oppenheimer）分析師柯托斯基（Chris Kotowski）在一篇文中寫道：「除非出現更多實質性的事實控訴，否則我們預期這份報告對產業或股價造成的影響不會持續很久。」

德意志銀行說，媒體報導提到的問題是「過去的事」。德國財政部今天表示，報導中涉及德國的案件早已處理好了。

匯豐銀行也說，報導提到的資訊是以前的情況。渣打集團指出最近已進行投資，以改善管控程序。

紐約梅隆銀行表示，銀行完全遵守「所有適用法律與規範」。摩根大通說，已為這項重要作業「投入數以千計的人力與數億美元」。

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