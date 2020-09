選前變數多 川普恐面對稅務詐欺調查

美國曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)於周一(21日)首次表示,其或許有理由對美國總統川普(Donald Trump)及其名下生意進行稅務詐欺調查,他正試圖說服美國聯邦第二巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Second Circuit)讓其可以取得川普的稅務申報文件。

萬斯的律師指出,包括虛報商業財產在內等對川普不當行為的公開指控,已證明美國大陪審團有權調查潛在的稅務詐欺、保險詐欺和偽造商業紀錄等行為。

對此,川普的律師目前拒絕做出回應。

根據萬斯向美國聯邦第二巡迴上訴法院提出的檔案顯示,川普在寄給貸款人的財務報表中誇大資產且忽略房產負債,從2004年至2014年間以4億美元現金購置五棟房產、八座高爾夫球場和一個酒莊。

萬斯早前曾表示,他的調查也和川普集團(Trump Organization)潛在廣泛且曠日持久的犯罪行為有關,諸如保險詐欺等。

川普自2016年競選期間至今始終不讓其報稅資料曝光,美國聯邦第二巡迴上訴法院早前於九月一日裁定禁止紐約郡區域檢察官取得川普稅務紀錄,讓川普稅務資料曝光的機率更加渺茫。