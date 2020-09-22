煩惱！西班牙獲逾兆元金援 不知如何使用

西班牙政府消息人士說，在申請到歐盟的新冠狀病毒危機救援金後，卻不知如何妥善利用這些上億歐元的資金。

路透社報導，西班牙是受新冠病毒打擊特別嚴重的國家，有案可查的病例高達64萬起，是歐洲最高的病例數，造成3萬人以上死亡。同時，疫情對經濟的影響也很巨大，西班牙第二季度的經濟暴跌了18.5％。

為了幫助西班牙恢復經濟，歐盟提供西班牙1400億歐元（折合4.8兆新台幣）的贈款和貸款。

收到如此龐大的款項當然是好事，然而，西班牙卻沒有相應的計畫，一位消息人士說：「從2016年以來，西班牙的政治就處在半癱瘓狀態，一直沒有完整的國家全年預算案，所以突然收到如此龐大的款項，如何使用成了一項挑戰。」

另一位政府消息人士也說：「花錢並不是容易的事。」

熟悉基金管理部門的4位消息人士表示，人們對如何建立一種財政規畫與監督機制，感到擔憂和憂慮。

這筆巨款是西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez），在7月的一次歐盟峰會上爭取的，他現在已任命他的幕僚酬辦經濟復甦計劃，並成立了一個由民間企業高級人物組成的諮詢小組來提建議。

Red2Red諮詢公司主管 馬丁(Jose Moises Martin)說 ，目前的挑戰是，如何利用這些錢來有效投資，需要的是大型項目計畫。對此，歐盟建議投資能源轉型與交通公共建設。

除了這1400億歐元以外，歐盟還批准了向西班牙提供210億歐元(約7200億新台幣)的低利貸款，以資助就業計劃，可減輕西班牙的財政壓力，西班牙財政部為了失業抒困，已借貸了數月之久。

文章來源：Spain faces unusual problem: how to spend billions in crisis funds

（中時新聞網 江飛宇）