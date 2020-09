煩惱！西班牙獲逾兆元金援 不知如何使用

西班牙政府消息人士說,在申請到歐盟的新冠狀病毒危機救援金後,卻不知如何妥善利用這些上億歐元的資金。

路透社報導,西班牙是受新冠病毒打擊特別嚴重的國家,有案可查的病例高達64萬起,是歐洲最高的病例數,造成3萬人以上死亡。同時,疫情對經濟的影響也很巨大,西班牙第二季度的經濟暴跌了18.5%。

為了幫助西班牙恢復經濟,歐盟提供西班牙1400億歐元(折合4.8兆新台幣)的贈款和貸款。

收到如此龐大的款項當然是好事,然而,西班牙卻沒有相應的計畫,一位消息人士說:「從2016年以來,西班牙的政治就處在半癱瘓狀態,一直沒有完整的國家全年預算案,所以突然收到如此龐大的款項,如何使用成了一項挑戰。」

另一位政府消息人士也說:「花錢並不是容易的事。」

熟悉基金管理部門的4位消息人士表示,人們對如何建立一種財政規畫與監督機制,感到擔憂和憂慮。

這筆巨款是西班牙總理桑切斯(Pedro Sanchez),在7月的一次歐盟峰會上爭取的,他現在已任命他的幕僚酬辦經濟復甦計劃,並成立了一個由民間企業高級人物組成的諮詢小組來提建議。

Red2Red諮詢公司主管 馬丁(Jose Moises Martin)說 ,目前的挑戰是,如何利用這些錢來有效投資,需要的是大型項目計畫。對此,歐盟建議投資能源轉型與交通公共建設。

除了這1400億歐元以外,歐盟還批准了向西班牙提供210億歐元(約7200億新台幣)的低利貸款,以資助就業計劃,可減輕西班牙的財政壓力,西班牙財政部為了失業抒困,已借貸了數月之久。

文章來源:Spain faces unusual problem: how to spend billions in crisis funds

(中時新聞網 江飛宇)