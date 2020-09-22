電池日前夕馬斯克澆冷水 特斯拉盤後狂瀉6％

電動車大廠特斯拉將在22日舉行股東大會後，舉行受外界矚目的「電池日」發表大會，由於今年以來特斯拉強漲氣勢，甚至一舉超越傳統的汽車龍頭豐田（Toyota）市值，讓許多投資人更關注這家目前最成功的電動車大廠，不過執行長馬斯克 （Elon Musk）卻在周一（21日）發推文表示，電池日發表的產品要等到2022年才會量產，導致該公司股價盤後大跌6%。

就在電池日開始前夕，馬斯克這番話無疑是對市場澆了一桶冷水。特斯拉21日股價收盤上漲7.24美元或1.64%、報收449.39美元，盤後股價受到馬斯克推文影響，一度大跌8%，最後報價顯示下跌26.35美元或5.86%、報在423.04美元。

在近期美股大幅修正當中，特斯拉是少數能持續漲勢的個股，預計電池日將在美東時間22日下午4點30分開始，受到外界矚目的長程卡車Semi、皮卡Cybertruck以及重新設計的Roadster將是市場矚目焦點。

馬斯克在推特發文指出，特斯拉電池日發表會上將會有重要說明，這將影響電動車量產，特別是對Semi、Cybertruck以及 Roadster 等車款，這些新品可能要等到2022年才能大批量產。馬斯克表示，特斯拉打算增加從Panasonic、LG和寧德時代（CATL）的電池採購量，但就算如此，特斯拉的電池供應商以最快速度生產，除非我們（特斯拉）採取行動，否則2022年及以後的電池供應將嚴重短缺。

Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022. — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020

（中時新聞網 呂承哲）

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