梅根哈利超難搞嚇跑客戶 演說身價暴跌

梅根與夫婿哈利王子躋身演說A咖的行列，號稱有1場100萬美元（近3,000萬台幣）的天價行情。然而，活動經理人卻說，他們1場演說或許只能拿到25－40萬美元（約723－1160萬台幣）的報酬。

據《太陽報》（The Sun）報導，這位在英美經營大人物企業活動的國際顧問說，外洩的合約顯示，梅根夫婦要求的主控權很高，可能會嚇跑一些客戶。他指出，雖然梅根與哈利淡出英國王室，但兩人仍沿用了王室對出席活動的各式廣泛要求。

據哈利華克經紀公司線上活動需求表（Harry Walker Agency Virtual Event Request Form）的記載顯示，任何項目都必須經過梅根和哈利的許可。而這位顧問說，雖然有許多機構想邀他們出席活動發表演說，但面對兩人所要求的高主控權，可能會瞠目結舌。

他指出，在演說圈內，對99％主講人來說，梅根夫婦所提出的要求是很不尋常的。而願意付他們100萬美元（近3,000萬台幣）演說的客戶，可不會願意被他們牽著鼻子走。

此外，這位來自紐約的消息人士透露，梅根夫婦和歐巴馬總統，還有曾任加州州長的男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）一樣，都屬於A咖等級。他們人脈廣，擁有獨特的經歷，要是沒有新冠肺炎疫情搗亂，應該對聽眾有強大的吸引力。

他強調，如果是在新冠肺炎疫情衝擊前，75－100萬美元（近2,200－3,000萬台幣）的價格看來雖然很高，但仍有可能。不過，如今他們的收入其實會比較接近25－40萬美元（約723－1160萬台幣）。他指出，儘管每位主講人都有權提出要求，但價格愈高，客戶的期望也愈大，而在那之間的灰色地帶，則需要費心協商和討論。

文章來源：Meghan and Harry may only get $250k an event NOT $1m as clients ‘put off’ by their strict demands, source says

（中時新聞網 楊幼蘭）

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