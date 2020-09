梅根哈利超難搞嚇跑客戶 演說身價暴跌

梅根與夫婿哈利王子躋身演說A咖的行列,號稱有1場100萬美元(近3,000萬台幣)的天價行情。然而,活動經理人卻說,他們1場演說或許只能拿到25-40萬美元(約723-1160萬台幣)的報酬。

據《太陽報》(The Sun)報導,這位在英美經營大人物企業活動的國際顧問說,外洩的合約顯示,梅根夫婦要求的主控權很高,可能會嚇跑一些客戶。他指出,雖然梅根與哈利淡出英國王室,但兩人仍沿用了王室對出席活動的各式廣泛要求。

據哈利華克經紀公司線上活動需求表(Harry Walker Agency Virtual Event Request Form)的記載顯示,任何項目都必須經過梅根和哈利的許可。而這位顧問說,雖然有許多機構想邀他們出席活動發表演說,但面對兩人所要求的高主控權,可能會瞠目結舌。

他指出,在演說圈內,對99%主講人來說,梅根夫婦所提出的要求是很不尋常的。而願意付他們100萬美元(近3,000萬台幣)演說的客戶,可不會願意被他們牽著鼻子走。

此外,這位來自紐約的消息人士透露,梅根夫婦和歐巴馬總統,還有曾任加州州長的男星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)一樣,都屬於A咖等級。他們人脈廣,擁有獨特的經歷,要是沒有新冠肺炎疫情搗亂,應該對聽眾有強大的吸引力。

他強調,如果是在新冠肺炎疫情衝擊前,75-100萬美元(近2,200-3,000萬台幣)的價格看來雖然很高,但仍有可能。不過,如今他們的收入其實會比較接近25-40萬美元(約723-1160萬台幣)。他指出,儘管每位主講人都有權提出要求,但價格愈高,客戶的期望也愈大,而在那之間的灰色地帶,則需要費心協商和討論。

