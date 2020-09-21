甲骨文握兩張王牌 臉書、Google挫咧等

大陸短影音APP「TikTok」拆售案終於敲定，最後由TikTok母企字節跳動成立「TikTok全球」（TikTok Global）負責TikTok美國的業務，而美國軟體公司甲骨文（Oracle）和零售巨頭沃爾瑪（Walmart）入股，甲骨文出資12.5％、沃爾瑪（WMT-US）出資7.5％，合計比例達到2成股份，甲骨文並管理所有TikTok美國用戶數據。對此，專家表示，在TikTok的交易案完成後，甲骨文的數據、雲端託管業務中，便包括當前兩大重要網路公司客戶TikTok和Zoom，而臉書、Google將難以避免和TikTok進行競爭，因此兩公司恐是此次交易案中的輸家。

CNBC報導，歐洲工商管理學院（INSEAD）創業與家族企業的副教授Jason Davis表示，TikTok和甲骨文的交易，介於新的雲計算供應商協議和合資企業之間，其目的是讓美國當局滿意，並為股東創造價值。

Davis說，這筆交易對甲骨文來說很有趣。同時，他認為TikTok Global可能會在其平台上剝離Google的雲基礎設施，轉而支持甲骨文。加上甲骨文將負責託管TikTok所有美國用戶數據，及相關計算系統，因此現在甲骨文的數據、雲端託管業務客戶中，就包含TikTok和Zoom兩大當前重要網路公司。而甲骨文一直努力在雲服務領域，與亞馬遜、微軟及Google等公司競爭。

另一方面，臉書和Google則將是TikTok和甲骨文交易中的失敗者，因為TikTok的交易最終並未如華為手機、基地台業務將近被切斷的道路，導致臉書及Google現在必須推出能和TikTok進行競爭的產品，而臉書短影片服務Reels，目前看起來還難以對抗TikTok。此外，視訊軟體Zoom則在今年初選擇了甲骨文的雲端服務基礎架構，以擴充該公司的視訊服務。

Davis說，現在甲骨文實際上可以聲稱託管了我們這一代中最重要的兩個站點-TikTok和Zoom，而且在此過程中，甲骨文取得了TikTok很大一部分股權。（中時新聞網 葉明芳）

文章來源：CNBC

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