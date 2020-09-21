美大選倒數六周 選民關注熱度創新高

距離11月美國總統大選只剩6周多時間，最新民調指出，今年美國選民對大選的關注熱度創歷來新高，預料投票率會刷新紀錄，但仍有11％選民尚未決定支持對象。

根據華爾街日報（WSJ）與國家廣播公司（NBC）20日連袂發布的最新民調，民主黨總統候選人拜登的支持度，領先現任總統川普8個百分點。

這份9月13～16日訪調1,000名合格選民的調查顯示，若今天就舉行大選，51％表示會投給拜登，43％支持川普。拜登領先川普8個百分點的差距，與1個月前大致持平，8月調查時拜登超前9個百分點，7月領先幅度為11個百分點。

但此民調是在最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日病逝前進行，川普打算提名保守派女性法官遞補，加上總統辯論會即將登場，可能會為選情增添變數，首場辯論會於9月29日舉行。

不過超過7成受訪選民表示，辯論會對他們來說重要性不大。其中44％選民更直言，候選人在辯論會的表現完全不會左右他們的選擇，比例為2000年以來最高。

約莫9成受訪選民指出，他們心中已有定見。將近50％選民回應，絕不投給川普，近40％選民則說斷不會支持拜登。

金斯伯格遺缺的提名戰，可能會讓美國選民更在意11月大選結果，但早在此之前，選民對今年大選的關注度更勝以往。

WSJ／NBC調查顯示，80％受訪選民在滿分10分的大選關注度量表中，給了9或10分的高分。NBC新聞網報導指出，此創史上新高的比例預示著，今年美國大選投票率將創紀錄。

儘管川普在全國民調仍處於挨打狀態，最新調查反映出他還是握有若干優勢。即便數百萬人因疫情失業，48％選民依然肯定他處理經濟問題的能力，優於拜登的38％。

然而防疫不力仍是川普的罩門，51％受訪者認為拜登善於應付疫情，比川普的29％高出22個百分點，領先幅度較6月調查的11個百分點多了1倍。

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