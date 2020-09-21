美股9月跌不停該出場？ 華爾街多頭吐驚語

美股步入9月後面臨今年6月以來最大修正幅度，代表科技股的那斯達克指數更面臨3月低點以來最大幅度的震盪，美股權值股蘋果更從9月至今下跌將近20%，有分析機構指出，這與大型基金在操作美國科技股多頭期權有關。對此，華爾街的知名多頭、Oppenheimer Asset Management策略師John Stoltzfus認為，儘管市場動盪，但美股表現仍優於全球股市。

據CNBC報導，在這個漲少跌多的9月間，投資人的內心相當煎熬，主要類股幾乎天天都在回檔，標普500指數較9月2日的歷史高點有7%跌幅，那斯達克指數更有11%跌幅，走入修正區間。John Stoltzfus表示，這個月回檔已經把某些大型股的泡沫萎縮，讓美股走向一個健康的走勢，這也是一個好的買點，投資人應該把目光擺在哪些優質且業績有顯著成長的題材股。

美國聯準會(Fed)上周發布最新利率決策會議以及對經濟前景預估，加上美股修正反彈，提振市場樂觀情緒，然而，美國國會仍在對新一輪經濟刺激法案進行辯論，何時能推出對於經濟復甦事關重要。John Stoltzfus今年在新冠肺炎疫情衝擊下，擱置今年標普500指數上攻3500點的目標，然而在9月，標普500指數已經超越當時的預估，達到創紀錄的3588點。

John Stoltzfus上月初才發布報告提到，儘管美股短期存在下跌風險，仍樂觀預估新冠疫苗推出後，將有更大筆的資金入市，這有利推升美股持續走高。

John Stoltzfus提醒，當下最擔憂的包括新冠肺炎疫情重燃所帶來的經濟風險，任何失序的情況都有可能對市場表現帶來壓力。

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