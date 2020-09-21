匯豐、渣打入列 多間銀行涉嫌搬運非法資金

今天公布的媒體所做國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動，暴露出銀行防護的漏洞。

根據美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ）調查：「致命毒品戰的利益、侵吞自開發中國家的財富，以及在龐氏騙局中竊取的辛苦積蓄，透過這些金融機構流入與流出，儘管銀行自家員工都有提出警告。」

88國108個國際媒體參與這項調查，並根據世界各地銀行提交給美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」（FinCEN）的數以千計可疑活動報告（Suspicious Activity Report），得出調查結果。

Buzzfeed News在報告的介紹文中寫道：「這些由銀行編彙、與政府分享但不公開給大眾的文件，暴露出銀行防護的漏洞，以及罪犯有多麼輕易就能加以利用。」

文件列出的是1999至2017年間高達2兆美元的交易，特別點名5間大型銀行，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產，甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後。

德意志銀行在聲明中說，國際調查記者同盟揭露的情事，主管機關皆「知之甚詳」，該行「已大舉投注資源加強控制」，並致力「善盡我們的責任義務」。

調查也凸顯美國當局在監管骯髒的金融交易方面缺乏力量。

「犯罪執法網絡」在調查刊登前發布聲明指出，「未經授權披露可疑活動報告，是足以衝擊美國國安的犯罪行為」。