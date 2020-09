失業CEO找工作 60歲仍可伏地挺身爆紅

一位現年60歲,名叫保羅·馬克斯(Paul Marks)曾擔任執行長職位,在今年遭公司辭退,他試著尋找下一份工作,為證明自己老當壯,發布自己健體強身的影片,包括伏地挺身、長跑等。果然有效,有100多家公司給了他面試回應。

每日郵報報導,這位來自蘭開夏郡,波爾頓-勒-費爾德(Poulton le Fylde)的前玩具公司研發人員,在4月份時,因新冠病毒疫情遭到公司裁員,在此之前,他已有40多年公司管理的的經驗。

他的履歷包括首席執行長、管理合夥人、運總監等職位,曾經駐派海外,在印度、杜拜、和西班牙都有工作經驗,但他表示,由於年齡大,他在英國找不到工作。

從4月以來開始找工作,但50多家公司都因為年齡問題而沒有考慮他,為了打消各企業對於他年齡大的疑慮,決定以自拍影片的方式,表示自己的體力與精神仍然充沛。

在影片中,保羅表示「不是所有的60歲老人,都是白髮蒼蒼的園丁,或整天坐在一起喝茶或看運動。

保羅說,他發現目前找工作有一個困難點,就是無法與招聘人員面對面交談。

他補充稱:「事實是,如今在網上刊登自己的履歷表,很容易因為演算的關係,在年齡部分就容易被過濾掉。」

「我需要與人會面,才能展現自己的優勢。因此,以影片自我宣傳,這就是我的新方法。我把自己介紹給那些,比較不在意年齡的企業。」

他鼓勵僱主考慮他多年的經驗,可以為公司提供的價值,並要求他們通過電話,或是以LinkedIn的視訊電話與他聯繫。

文章來源:Fit for the job! Sacked chief-exec, 60, gets more than 100 employment offers after posting LinkedIn video doing press-ups to prove he’s not past it

(中時新聞網 江飛宇)