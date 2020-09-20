美企業憂 無論誰當選都會增稅

隨著11月3日美國總統大選日期逼近，總統川普及民主黨候選人拜登（Joe Biden）的政見成為全國關注議題，但最新調查顯示，無論下一屆總統寶座花落誰家，美國企業都預期新政府會調漲企業稅。

資誠聯合會計師事務所（PwC）近日調查578家美國企業主管，包括財務長、營運長及風險控管高層，結果發現有多達70％的受訪者認為無論誰當選下一屆總統，新政府都會調漲企業稅率。

這項調查涵蓋金融、能源、電力及礦業等眾多產業的企業主管，結果發現有35％的受訪者「強烈認同」無論誰是新總統都會推動立法提高企業稅率，目的是增加稅收來支撐政府推出的上兆美元振興計畫。

距離11月3日總統大選只剩大約40天，這項調查正好反映企業對選後政策走向的看法。資誠於報告中表示：「企業主管普遍認為政府擴大聯邦支出並提供延後繳稅及其他補助措施來扶持企業，但最終企業還是得為此付出代價。」

川普在任內將企業稅率從35％降至21％，但拜登打算將企業稅率增至28％。Real Clear Politics最新民調顯示拜登支持率領先川普6個百分點。

資誠駐華盛稅務部門主管庫馬爾（Rohit Kumar）表示，他很「訝異」多數企業主管認為企業稅率無論如何都將調漲，因為參議院在選後若由共和黨主導，共和黨議員不會讓企業增稅案過關。



就算新政府真的如預期般提出企業增稅草案，資誠調查結果仍顯示有多達95％的受訪者預期政府將提出其他財政配套措施來緩解企業壓力，以免失業問題更加惡化。

在美國遲遲未擺脫疫情的情況下，只有25％的受訪者預期未來一年公司營收成長，有56％的受訪者預期公司營收萎縮。