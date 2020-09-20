電池日將登場 特斯拉股價狂漲

特斯拉將在22日舉行「電池日」發表會，外界預期執行長穆斯克（Elon Musk）將發表車用電池產能提升或價格下滑等重大進展，激勵特斯拉股價在過去一周上漲19％，穆斯克個人淨值也因此增加130億美元。根據富比世報導，他的財富高達924億美元。

自從9月11日穆斯克在推特發文表示電池日將發表「許多令人興奮的消息」後，華爾街分析師已接連提出各種正面預測。

摩根士丹利分析師瓊納斯（Adam Jonas）推測特斯拉將發表續航力「百萬里程」的車用電池，Wedbush分析師伊弗斯（Daniel Ives）則預期特斯拉電池製造成本降至每千瓦小時100美元以下。

德意志銀行分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）在一周前已將特斯拉目標股價調升33％至400美元。當時他預期特斯拉將在電池日發表自家工廠採用的全新製程大幅提升電池產能，讓電池價格急速下滑。

沒想到特斯拉股價衝高速度超乎預期，在18日收盤已達到442.15美元，當周漲幅約19％。

過去三年來，始終將特斯拉股票評等維持在「優於大盤」的Piper Sandler分析師波特（Alex Potter），也在近日將目標股價從480美元調升至515美元，因為他預期特斯拉能源事業將來年營收超過2千億美元。

投資機構Evercore ISI分析師麥克奈利（Chris McNally）認為，去年穆斯克宣稱最快在今年實現無人計程車願景時，曾有大批投資人買單。如今看來無人計程車隊在今年問世是無望了，於是投資人決定聚焦近程未來較能掌握的實質數據，例如特斯拉電池效能、價格，而這也是電池日備受關注的主因。

除電池產能外，麥克奈利認為特斯拉也可能發表電池主原料鎳的最新進貨計畫。穆斯克在上季財報發表後，號召更多礦業公司開採鎳礦。