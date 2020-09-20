疫情陰霾籠罩 美企併購縮手

新冠疫情衝擊美國企業經營，併購交易能否確實執行被打上問號，2020年相關活動在美企裹足不前下明顯趨冷，就連已談妥的併購案也慘遭被撤銷的命運。

根據數據供應商Dealogic資料，2020年截至本月9日為止，美國企業取消82件併購交易，總額1,112億美元，比去年同期多出41％。2019年同時間有58件交易案慘遭撤回，總額504億美元。

Dealogic指出，美國及其他地方的併購活動有顯著放緩跡象，2020年迄本月9日，美企達成5,501件併購交易，少於2019年同期的7,035件。至於併購交易額為6,390億美元，與2019年同期的1.24兆美元相比幾乎腰斬。

企管顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）資深併購主管史密森（Duncan Smithson）指出，對於已獲同意的併購交易，愈來愈多公司質疑其可行性。史密森表示，消費習慣在居家避疫令期間改變下，旅遊、休閒、服務業及奢侈品公司等產業無不叫苦，「很有機會出現不愉快的驚喜。」

經濟復甦步調受疫情干擾籠罩不確定性，致使企業主管重新評估併購計畫策略上的合理性。買家在完成併購交易的過程也遭遇困難，例如盡職調查及盤點資產和庫存。

但談好的併購交易突然反悔，恐惹來官司上身。法國奢侈品巨頭LVMH集團，2019年11月敲定要迎娶美國百年珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany），卻在9日宣布悔婚，放棄這樁162億美元併購交易。

LVMH以美國對法國商品課徵關稅為由，聲明無法履行收購交易。蒂芙尼已對LVMH提告反制，要求照協議完成交易。

其他因交易生變鬧上法院的，還包括私募股權公司Sycamore Partners收購內衣品牌「維多利亞的秘密」，交易在5月正式破局。

現今有部分併購交易協議，將疫情排除在所謂的重大不利事件（material adverse event）之外，以防買家拿新冠疫情為藉口中止交易。