美年終促銷活動提前 專家不看好業績

美國零售商為了避免消費者在店內群聚，並考量到疫情期間網購爆量帶來的物流壓力，紛紛打算提前展開2020年年終促銷活動，例如百思買（Best Buy）年終購物季將在10月開跑，但專家認為年終購物季拉長不保證業績一定好。

BMO資本市場分析師希捷爾（Simeon Siegel）表示：「以往年終購物季高峰集中在黑色星期五當天，消費者在數小時內瘋狂血拚。近年黑色星期五從單日活動拉長到整個周末，如今演變成『黑色十一月』。」

除了百思買率先在10月推出年終促銷活動，其他諸如Nordstrom、梅西百貨、沃爾瑪、Target等大型零售商也延長年終購物季，原因是美國疫情尚未脫離險境，業者想避免大批顧客同時湧入店內搶購增加群聚感染風險。

另一方面，近年美國網購需求旺盛已造成年終購物季物流業者不堪負荷，2020年受疫情影響網購需求勢必更加驚人，因此零售商延長年終購物季也是為了分散出貨訂單。聯邦快遞（FedEx）已宣布將自11月初開始實施旺季加價，優比速（UPS）也將在11月中跟進。

希捷爾認為，年終購物季時間拉長不保證零售商業績大漲，因為促銷時間越長，業者就需要更多折扣或更有創意的廣告才能吸引顧客。尤其對過去三年毛利率不斷萎縮的梅西及Nordstrom等百貨業者來說，擴大折扣只會犧牲獲利。

分析師認為疫情期間受惠的零售商將在年終購物季繼續賺飽荷包，例如亞馬遜及Etsy等電商平台將繼續享受居家辦公帶動的網購需求，而沃爾瑪、Target等商品種類多樣的大型賣場也將受惠。

以往消費者到這類賣場主要是採買生活必需品，但現在為了減少出門購物頻率，許多人可能在賣場一次買齊生活必需品及年終禮品。疫情帶動的居家辦公3C需求及戶外用品需求，也讓百思買及Dick’s體育用品店在年終購物季取得優勢。