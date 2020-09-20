史上大危機 日卡拉OK狂倒 業者：快撐不住

日本本周開啟第99代首相菅義偉時代，但疫情、經濟都看不到好轉跡象，挑戰巨大。日本出口已經連6個月2位數衰退，最大鐵道公司JR東日本都出現1987年民營化後首度赤字，小型產業更苦不堪言，除了居酒屋破產數創新高，1970年代興起卡拉OK行業也慘兮兮，約有1成倒閉，業者大喊：「快撐不住了！」

1971年源於神戶的卡拉OK已經成為最受歡迎的大眾休閒娛樂方式之一，但在新冠疫情大流行後，由於飛沬傳染風險高，也成為受創最嚴重行業之一，自4月至今據統計全國約6,000家有500多家倒閉。

東京都廳本周二（15日）已經解除要求商店縮短營業時間限制，但是來客數並沒有回升。1名東京業者感嘆：「從1970年卡拉OK歷史開始以來，這是最大危機。」

一般而言日本卡拉OK業生意最旺月分是有聖誕節、新年的12月，其次就是8月，因為學生放暑假，另外中元節日本習俗會返鄉，而卡拉OK是親友聚會好選擇之一。

但由於疫情急速升溫，東京都8月3日就頒布禁令，要求縮短營業時間，自4、5月緊急事態宣言時就期待在暑假彌補閉店損失的卡拉OK業者，因此並未獲得挹注。據統計，即使是還在苦撐的店家，今年8月營業額也只有往年平均6至7成。他們在4、5月未營業期間仍承受租金壓力，東京有些業者每月租金超過100萬日圓。

(中時新聞網 王毓健)

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