反擊美國 中方秒推「不可靠實體清單規定」

若外企有危中國發展，或中斷與中企正常交易，將限制其在境內商業活動

美國商務部18日晚間宣布，20日起無法於美國當地應用網站更新或下載TikTok及Wechat，中方立即於19日推出「不可靠實體清單規定」且即刻生效，予以反制。其中規定，若外國企業有危害中國國家發展，或中斷與中企的正常交易等，中方將限制其在中國大陸境內的商業活動。

綜合陸媒報導，美國商務部18日晚間宣布20日禁用TikTok及Wechat後，中國商務部19日上午8時先回嗆美方，指此舉嚴重損害有關企業的正當合法權益，對此堅決反對，若美方一意孤行，中方將採取必要措施。

隨後，中國商務部上午11時發布共計14條的「不可靠實體清單規定」，指中方將設立「工作機制會」調查外國實體，若外企在國際經貿及相關活動中有危害中國國家主權、安全、發展利益，或違反正常市場交易原則，中斷與中國公司正常交易等，中方可將其列入不可靠實體清單，並限制其在中國從事進出口活動及投資，甚至限制或取消其相關人員在中國境內的工作許可、停留或居留資格。

中國的「不可靠實體清單」源於2019年5月底，當時在貿易戰交火期間，美方將華為及70家相關企業列入實體清單全面封殺後，中國所採取的反制措施，惟中方遲遲未公布相關辦法。經雙方持續逾一年的角力，期間經歷美國多次收緊對華為的出口限制，最後中方在美方將制裁大刀揮向TikTok與Wechat後，於19日推出「不可靠實體清單規定」。

儘管中方在上述規定公告中，尚未提及欲列入清單的外企名稱，但中國官媒人民日報旗下環球時報，曾於2020年5月美方又一次收緊對華為出口限制後發社評反嗆，中國也準備將有關美企列入不可靠實體清單，文中並點名將調查高通、思科及蘋果等美國科技巨頭。

不過，摩根士丹利分析師Katy Huberty19日稍晚表示，中方將矛頭指向蘋果公司的風險很低。

一方面蘋果在中國的代工廠為當地帶來蓬勃就業市場，另一方面，蘋果最近積極調整在亞洲的供應鏈，將台廠部分訂單移轉給立訊、藍思、比亞迪等，深化與陸廠的合作關係。