老美殺到底！TikTok還有救 WeChat無力回天

由於美國商務部宣布，9月20日起已禁止美國民眾下載TikTok（抖音海外版）、WeChat（微信海外版）。但川普政府高級官員透露，儘管商務部宣布禁止交易，TikTok仍有機會在美國營運，但WeChat在美國已死。

美國商務在周五時宣布，從20日開始，將禁止涉及TikTok和WeChat的美國商業交易，美國公司將再也不能提供服務供這2款APP使用。

CNBC報導，一名不願透露姓名的官員表示，已在手機下載WeChat的用戶可以繼續使用，但後續可能會出現許多功能問題出現，因為WeChat是使用美國公司提供的服務在應用程序中傳遞數據。

報導指出，甲骨文或沃爾瑪仍有可能收購TikTok股份。甲骨文之前曾表示已與TikTok達成了交易，但是川普卻表示尚未準備好這同意這項交易。而TikTok的交易談判可能持續到周末，因為很多主要問題需要解決，例如持股比例，川普希望更大一部分歸美國夥伴所有，另外還有TikTok軟體疑慮等問題。不過，這名官員也表示，在最新限制措施生效之前，有可能完成一項交易。

騰訊（WeChat母公司）發言人周五在一份聲明中則表示，一直以來都採用了最高的用戶隱私和數據安全標準，並指出美國商務部的限制是不幸的。

（中時新聞網 葉明芳）

▍美官員： 微信徹底完蛋，「已經玩完了」

美國商務部18日公佈公佈針對大陸熱門手機應用程式TikTok和 WeChat（微信海外版） 的禁令細則。對此，美國政府內部人士分析，TikTok現在還有一線生機， WeChat（微信海外版） 在美國則是準備「徹底完蛋」了。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）18日報導，1名不願透露姓名的美國官員稱，軟體公司甲骨文（Oracle）還有希望與TikTok母公司位元組跳動達成協定。在商務部的最新禁令生效之前，還是有達成交易的希望。

該官員透露，美國外國投資委員會（CIFUS）的成員們甚至還沒見面，財政部長穆努欽正透過電話與交易各方協商條款，但是這筆交易還未上報CIFUS或美國總統川普。該官員說，「關於TikTok，還沒有做出最終決定」。

至於 WeChat（微信海外版） ，該官員一口斷定，「川普政府無意與微信簽署單獨協議， WeChat「在美國已經玩完了」。

（中時 施施）

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