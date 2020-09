英國明年起取消退稅服務 精品業哀號

受英國脫歐影響,英國財政部宣布,明年1月1日起,英國各大機場、港口以及歐洲之星的車站將停止退稅服務,受影響貨品包括電子產品、時裝、飾品、護膚保養品等,只有菸酒產品除外。

英政府表示,退稅服務昂貴,且「退稅與國際稅收原則不符」(the relief is not consistent with international tax principles),故即使令消費者無法受惠,亦會取消相關服務。法令生效後,英國將是歐洲唯一不對來自歐盟與非歐盟的海外旅客提供購物退稅服務的國家。

所有產品中,菸酒仍可繼續享有退稅。但一人只允許帶42公升啤酒、18公升無汽葡萄酒、4公升烈酒或者9公升氣泡酒;菸草免稅上限則為200支香煙或50支雪茄。

若旅客想要退稅,就要讓商家直接將貨品寄往旅客的海外住址,但往往郵費比稅還貴。

倫敦西區商務管理顧問公司(New West End Company)執行長Jace Tyrrell稱政府此舉簡直是「毀滅性的打擊」,會「扼殺倫敦市中心的經濟復甦」。該公司將對政府採取法律行動,並稱此舉獲得休閒與航空界的廣泛支持。

英國精品公司協會組織Walpole在一份聲明中表示,國際旅客對於英國精品行業復甦至關重要。目前英國政府需要盡其所能突出英國經濟和商業的魅力,並加快努力來鼓勵富裕的遊客回訪英國,而非反其道而行。

