新興市場需求疲軟 衝擊石油業

油價在疫情期間大幅下滑，令石油業飽受打擊，儘管產油國立即自律減產盼度難關，但專家直言，眼見新興市場深陷疫情，經濟表現低迷，顯示石油需求前景仍然黯淡，不僅如此，市場對石油開採業的投資意願惡化，將使該產業面臨更嚴峻的挑戰。

石油輸出國組織（OPEC）與國際能源總署（IEA）本周相繼下修2020年全球原油需求，其中OPEC悲觀預測全球原油每日需求比去年短少950萬桶。

更令人擔憂的是，此次下修預估值歸咎於新興市場需求疲軟。因新興市場是產油國最佳客戶，向來扮演石油需求成長的重要動能。據IEA數據顯示，2018年新興市場占油市需求的53％。

另一方面，除了疫情使人們減少通勤和旅遊、石油需求大幅萎縮之外，缺乏投資注入則令石油業者雪上加霜。商品交易公司 Trafigura石油交易部門共同主管勒科克（Ben Luckock）直言，石油業在尋求資金注入面臨困境。

勒科克在S&P Global Platts本周舉辦的普氏亞太石油線上會議提到，油價與企業身價下滑，導致石油勘探與生產業者的資本支出也暴減。這類業者的投資報酬表現慘淡，難以吸引資金流入。相較於標普500指數自2015年為計迄今報酬增加70％，反觀石油勘探與生產業者同期報酬衰退70％。

Apicorp公司執行長阿提加（Ahmed Ali Attiga）也指出，能源產業在吸引投資方面將承受「嚴重打擊」。

阿提加在該會議表示，「由籌資觀點來看，能源業面臨兩大難題，其一是相對低的股東報酬，其二是價值鏈利潤遭壓縮。這個現象凸顯業者尋求籌資來源是個挑戰，尤其產業陷入危機時期。」