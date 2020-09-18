美股今晚又逢「四巫日」 關鍵1小時要當心

美國股市9月震盪不已，過去2交易日又跌，今晚正逢「四巫日」(Quadruple witching day)，有4大衍生性金融商品季度結算干擾，投資人恐面臨更劇烈起伏打擊，但網路上也有老司機笑稱，3個月固定要緊張一次，別怕。

台灣每個月第3個周五是台指期、選擇權、個股期貨結算日，會影響股市波動，美國亦然。個股期貨、個股選擇權、指數期貨、指數期貨選擇權每年3、6、9、12月第3個周五是季度結算，就稱為四巫日，當天包括法人、基金經理、個別投資人都有平倉或轉倉需求，因此在股市也容易爆量，特別是收盤前倒數1小時最顯著，又稱「四巫小時」。

近２日美股收黑，不少分析師歸咎於Fed(聯準會)周三決議沒有新刺激措施，提升市場流動性力量已經見頂，加上本季期權交易量已經超過個股交易，都造成這個四巫日變動會特別劇烈預期。

網友則是看法參半，「美股哪天不刺激了」、「今天很刺激心臟不好的別看」、「看現在期貨完全無量，很像暴風雨前的寧靜」、「看空了下好離手」、「反正下週一又漲回來」、「緊張有用嗎？」、「3個月固定要緊張一次啦，別怕」。

（ 中時新聞網 王毓健）

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