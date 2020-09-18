京阿尼浴火重生 罹難者心血今在日本上映

日本京都動畫（京阿尼）在經歷去年造成36人死亡的縱火案後，首部完成的動畫電影「紫羅蘭永恆花園電影版」今天在日本上映，當年縱火案的罹難者，也名列在劇組名單中。

日本動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）工作室2019年7月18日遭縱火，造成36人死亡、33人輕重傷慘劇，這是日本進入平成年代（1989年到2019年）以來最嚴重的殺人事件。

日本產經新聞、朝日新聞等媒體報導，京阿尼在縱火案後，逃過一劫的員工第一部完成的作品「紫羅蘭永恆花園電影版」今天在日本上映。

因縱火案死亡的京阿尼員工中，當時35歲的渡邊美希子，以美術導演的名義列名劇組名單中；當時48歲的高橋博行也列名小道具設定。動畫電影場刊中，並將多名罹難者記載為「支援工作人員」。

京阿尼製作的「紫羅蘭永恆花園」電視動畫於2018年播出，去年7月完成續集電影「紫羅蘭永恆花園外傳─永遠與自動手記人偶─」，但是在續集完成的隔天就發生縱火殺人事件。去年9月續集電影上映時，包含罹難員工在內，參與製作的全部員工都列名在片尾名單中。

今天上映的「紫羅蘭永恆花園電影版」原本預定今年1月上映，因縱火案和新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，曾多次延期。

電影版導演石立太一表示，作品中包含了他們所能做的一切，希望看這部作品的觀眾，心中能感受到「我愛你」這句話的溫柔。