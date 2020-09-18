負利率時代來臨？ 疫情加脫歐英銀考慮實施

英國中央銀行－英格蘭銀行（Bank of England）今天指出，為了支撐遭受疫情和英國脫歐雙重打擊的經濟復甦，可能326年以來首度將利率調降至零以下。

美聯社報導，英格蘭銀行貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）9名成員一致決定將主要利率維持在0.1% 歷來最低水準後，委員會表示，此前已討論其「政策工具，尤其是負政策利率的有效性」。

在決策的會議紀錄中，委員們表示最近一波疫情「可能進一步抑制經濟活動，雖然程度上或許較今年稍早緩和些」。

委員會在8月初的前次會議表示，儘管經濟數據已「較預期好轉些」，但「考量風險」，未來經濟發展仍不明朗。

英國許多產業為遏止疫情流行暫停營運，導致今年經濟衰退幅度為全球最嚴重之一。雖然到了夏季因封鎖限制鬆綁讓經濟活動改善一些，但7月底經濟仍較2月疫情在歐洲開始爆發時下滑12%左右。

另一個英國經濟面臨的風險是有關英國脫歐後，雙方關係惡化下的貿易談判。若談判破裂，雙方將自明年起互課關稅及實施其他貿易障礙，這種發展將對英國經濟傷害更大。

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