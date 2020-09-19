美元指數入冬 面臨嚴峻考驗

新冠肺炎(COVID-19)疫情是今年影響投資界的主要變數，而美國是目前確診人數最多的國家，當然這的確很出乎大家預期之外，最先進的國家，竟然是疫情最嚴重的地區。從這個角度看美元指數，3月23日的103.01高點，正好是疫情開始惡化的起點，那麼很直觀的令人聯想，是不是入冬之後的第二波爆發期沒度過之前，美元指數就不容易扭轉下跌趨勢呢？

美財政赤字二戰以來最高

日前被寄予厚望能在入秋之後就問世的牛津大學與歐洲知名藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)9月8日宣布，由於有一起臨床試驗中的病患出現無法解釋的疾病症狀，該公司已展開調查，並停止全球性的臨床試驗。

消息一出，其他藥廠也紛紛表態，不為川普的選前疫苗背書，表示安全性為重，如此一來，參考百年前的西班牙大流感一共爆發三波感染高峰期，相信今年的冬季對於美元指數將是嚴峻的考驗。

疫情最主要的影響就是失業人口短期大增，於是美國政府積極舉債紓困，回顧歷史，在1980年代的雙赤字是驅動美元走弱的主要因素，根據美國財政部9月11日數據顯示，財政赤字已突破三兆美元大關，今年赤字恐是第二次世界大戰以來最高。

國會預算辦公室九月稍早曾預測，2020財年的赤字將佔16%美國GDP，是自1945年以來的最大赤字，不難理解為何美元指數跌破91.74點後反彈不強，即使空單因應9月14日的美元指數期貨最後交易日而回補，由此可見美元指數的弱勢。

原物料供給減少需求增加

除了股市的Ｖ型反彈之外，今年另一個趨勢就是原物料市場的大漲。第二季先是四月美原油的負油價漲到40美元，接著第三季八月金價突破2000美元關卡，那麼第四季呢？目前最明顯的趨勢落在黃小玉的農產品期貨上面，從7月開始至9月11日為止，大豆漲13.06%、玉米漲8.2%、小麥漲10.32%，就連台灣的蒜頭也暴漲3至4倍，截至9月11日為止，北農蒜瓣批發價飆升到一公斤400元。

兩個因素改變了農產品供需，

(1)今年中國大陸遭遇到1998年之後的最大洪災，27個省市淹水嚴重，多少的農田遭到水侵，自然供給減少；

(2)為了減緩川普競選連任採取的反中選舉策略，並沒有因為美中關係惡化，而不兌現美中貿易第一階段協議的農產品採購承諾，反而加大力度的採購美國農產品，需求增加。

根據美國農業部9月8日公布，民間出口商向中國大陸出售66.4萬噸大豆，創下自7月22日以來最大單日出口量。此外，最近一周美國大豆出口檢驗量為129.6萬噸，高於65~110萬噸的預估區間。

這次中國大陸的長江洪災，讓滬深股市的食品飲料板塊狠狠的漲了一季度，上半年漲了28.89%，全年至今累積漲幅達49.25%，可說是今年美股靠科技股，滬深股市看消費股。如果美元指數繼續弱勢，相信原物料的原油、貴金屬和農產品等期貨在農曆春節前，還有挑戰新高的可能。

美大選前最關鍵一次轉倉

本周是海期的超級周，9月14日是美元指數期貨的最後交易日，9月16日至17日是聯準會FOMC利率決策會議，9月18日是小道瓊股指的最後交易日，在時間共振的影響下，市場波動性可能擴大，這將會是美國總統大選前最關鍵的一次轉倉。那斯達克指數漲到12074高點，受到蘋果一拆四與特斯拉一拆五的利多出盡，拖累FAANG與Wintel下跌，拉回測試季線支撐。

據蘋果產業鏈的著名爆料人士Jon Prosser透露，蘋果預計於九月中旬開始iPhone 12系列的初步生產，量產及上市時間點預計推遲超過四至六周。初期的生產規模有限，大規模生產預計將在九月底至十月初之間逐步開展。恰好，川普預計9月20日公布微信禁令細節，且不論中國大陸的iPhone能不能下載微信，相信有利於利空淡化。

iPhone 12激發長期累積換機潮

目前活躍iPhone用戶已超過十億，持有2017年及更早機型的用戶占比72%，平均換機週期也已拉長到五年以上，從2019年下半年以來，蘋果一改過去幾年頻創新高的定價策略，開始走低價策略，iPhone 12有望激發積累的換機需求，支撐明年iPhone銷量在連續五年下滑後重回雙位數正增長。

日前彭博通訊社報導，蘋果已經要求供應鏈今年生產7500至8000萬支5G手機，這與2019年銷售量大致相符，表示不受疫情與經濟衰退影響，由此可知蘋果這次的策略主打是4G換5G的換機潮，預估今年四季度至2021年上半年，相關產業鏈公司業績具備持續超預期潛力。

預計首款5G版iPhone將帶動用戶換機潮，iPhone 12是繼2014年iPhone 6之後，真正稱得上創新的iPhone，因為直角邊框、縮小劉海、新增深藍配色等外觀創新，暗喻iPhone 12的地位就好比3G時代的iPhone 4、4G時代的iPhone 6，是新世代開啟的象徵，而且有可能成為庫克帶領蘋果市值衝上二兆美元後，臨退休前的代表作。

此外，iPhone 12可能成為六年來最受歡迎的iPhone，其他創新功能包括：全系列OLED屏幕，兩款高階款為6.1吋及最大的6.7吋螢幕(目前最大尺寸)、Pro機型後置ToF。

蘋果AR 黑暗中使用無違和

據爆料消息指出，iPhone 12系列所有手機都將支持速度相對慢點，但更普及的Sub-6 5G服務，但只有6.7吋的iPhone 12 Pro MAX將支持更快的毫米波5G無線服務，如果將Sub-6 5G比喻成豐田的CAMRY的話，毫米波5G就是賓士Ｓ系列，所以只有最大的手機才有空間容納毫米波所需要的特殊天線和更大的電池，以適應毫米波的巨大能量消耗。

5G的平均下載速度約為51Mbps，4G的平均下載速度為29Mbps，毫米波5G通過24GHz到39GHz的高頻無線電頻譜傳輸，可提供高達每秒一千兆Gpbs甚至更高的下載速度，但缺點是不能像Sub-6那樣穿透建築物和其他障礙物，當然基建成本更高。預估5G毫米波iPhone實際出貨量約1500至2000萬支，這是因為並非所有國家現階段都支援，初期只有美、日、韓三國。

5G的高頻高傳輸自然是要解決人工智慧世界裡的大量數據運算，其中AR(擴增實境)就是一個，目前蘋果的解決方案是採用3D感測的ToF或LiDAR，但這有個缺點，就是需要靠光線，在黑暗的環境中，如何能更輕鬆的使用AR系統，據了解，蘋果可能在下一世代iPhone加入紅外線熱成像來增強AR視覺鏡頭，利用場景中的真實物體的熱屬性，來提高電腦視覺算法的準確性，這意味著蘋果AR不會那麼依賴在光線完全充足的情況下才能使用。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊

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