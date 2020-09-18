封殺華為中興後 美未來鎖定陸電力系統

美國聯邦能源管理委員會（FERC）於當地時間17日表示，尋求公眾就若干設備商，可能對美國電力系統安全帶來潛在威脅一事提供意見，聲明特別提及華為與中興通訊等中資電信設備供應商。

路透報導，FERC表示，公眾若對電力系統安全，以及可信賴程度有意見，或者有緩解相關疑慮的方法，可以在期限前提交意見書。FERC特別提到華為與中興通訊，令外界相信，FERC可能暗示華為、中興通訊威脅美國的電力系統安全。

美國總統川普一直要求其他國家，不要使用華為的5G設備，認為此舉會危及國家安全。華為則否認相關指控。

（工商時報 蘇崇愷）

封殺華為、中興 美國下個目標鎖定電力系統

美國聯邦能源管理委員會（ Federal Energy Regulatory Commission）周四表示，已經向某些設備與服務公司就電力系統可能存在的國家安全風險徵詢意見。

負責監管美國電網系統的FERC表示，已經就可靠性、安全風險，以及應考慮採取行動解決此類風險等議題，徵詢業者意見。

FERC發布聲明表示：「華為技術與中興通訊已被列為此類實體的例子，因為它們提供對大型電力系統可靠性至關重要的通訊系統與其他設備及服務」。

此前美國川普政府已敦促世界各國政府不要採用華為的5G電信設備，宣稱該公司會將數據傳送給中國政府以進行間諜活動。華為否認這項指控，並表示西方企業的5G技術發展落後，所以美國才試圖抹黑華為。

目前在以美國為首的「五眼聯盟」之中，除了美國之外，英國、澳洲與紐西蘭已經宣布基於國安疑慮，將限制華為設備參與國內5G網路佈建。現在僅剩加拿大尚未明確表態，但該國政府似乎有意以拖待決，遲遲未就此議題做出決定，迫使加國電信商為了安全起見轉而採購愛立信或諾基亞的5G設備，形同已經將華為剔除在外。

（時報資訊 柯婉琇）

封殺前夕搶生機 供應鏈曝華為晶片囤貨超有效

美收緊華為禁令 這2檔台廠有撇步補缺口