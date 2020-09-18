9/18美股焦點新聞 重點摘要

美股周四相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-獲利了結 拖累周四紐約期金跌逾1%

因聯準會(Fed)宣布的寬鬆貨幣政策和先前差異不大，並沒有更進一步的刺激措施，促使投資者獲利了結，拖累期金價格跌逾1%，另外白金與鈀金皆跌逾3%。

分析師表示，儘管聯準會(Fed)態度保持鴿派，但就黃金立場而言力度似乎不夠，如果沒有更多量化寬鬆(QE)政策，推動金價上漲的動力可能會減弱，加上美國失業率降幅優於市場預期，使聯準會(Fed)調升經濟前景，不排除也會對金價造成壓力。

周四(9/17)報價，12月黃金跌20.6美元，報每盎司1949.9美元，12月白銀跌0.38美元，報每盎司27.1美元，10月白金跌42.6美元，報每盎司930.9美元，12月鈀金跌82.3美元，報每盎司2335.3美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-美元走強 LME基本金屬期貨多數收黑

因美國聯邦儲備理事會(FED)表示，預計今年經濟成長速度將優於先前預估，進一步提振美元走強，導致美元計價之金屬更加昂貴，導致投資人觀望氣氛濃，拖累基本金屬期貨多數收黑。

分析師表示，由於美國和中國緊張關係升溫，導致2020年上半年雙方投資跌至9年低點，抑制金屬需求，恐對基本金屬走勢構成一定壓力。

周四(9/17)報價，期錫下跌85美元，報每公噸18190美元；期鎳下跌142美元，報每公噸15084美元；期鋅下跌14美元，報每公噸2514美元；期鋁下跌14.5美元，報每公噸1781美元；期銅上漲3.5美元，報每公噸6780.5美元；期鉛上漲16美元，報每公噸1910美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-OPEC+喊話 周四歐美原油期貨漲逾2%

受產油國聯盟(OPEC+)於每月部長級聯合監督會議中重申，將嚴格施行減產紀律，並針對減產執行率不佳的國家要求加強減產力度，以彌補今年5月至7月的生產過剩問題，分析師認為，OPEC+積極解決當前原油需求不明的情況，有助提振市場信心。

此外，颶風薩莉令墨西哥灣關閉逾27%的原油產能；具消息人士表示，美國能源公司已陸續開始將人員送回墨西哥灣的海上石油鑽井平台，並有意重新開始海上石油生產；其中美國原油漲幅2%，倫敦原油漲幅2.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.81美元，報每桶40.97美元；10月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.16美元；10月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.08美元，報每桶43.30美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-出口利空數據打壓 周四紐約棉花期貨收跌

據美國農業部USDA的每周出口銷售報告顯示，最近一周的出口較前一周下降19％，並較前四周的平均值下降38％，以及颶風對農作物減產擔憂減輕，令棉價承壓下跌；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌1%，收盤每磅64.35美分；而12月棉花期貨跌0.8%，報每磅65.85美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸11530元人民幣，較前一日下跌80元人民幣；庫存方面，截至9月16日，ICE登記庫存5912包，與前一日持平。

據美國農業部(USDA)的出口銷售報告顯示，截至9月10日當周，美國2020/2021年度陸地棉出口銷售淨增51.96萬包，且較前一周和前四周均值明顯增加，其中，對中國大陸出口銷售淨增44.01萬包，當周美國陸地棉出口裝船18.79萬包，較之前一周下降19%，並較前四周均值減少38%。

（商品行情網 鄧凱綺 ）

5.航運指數-運價走強 周四BDI指數反彈逾1%

受益於各類型船舶運價增加，其中海岬型船運價增加近220美元，激勵波羅的海乾散貨BDI指數反彈。據了解，目前跨太平洋貿易航線，長期與短期的合約運價差距有所擴大，各廠商正積極爭取更高的長期合約費率。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲13點，收1294點，漲幅逾1%；海岬型運費指數(BCI)上漲25點，收1914點，漲幅1.3%；其平均日租金為每艘15875美元，增加211美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲6點，收作1305點，漲逾0.5%，其平均日租金為每艘11748美元，增加56美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作930點，漲幅1%。

（商品行情網 王聖為 ）

6. 科技股續弱 美股收黑

科技股連續第二天走弱，以及官方數據顯示上周請領失業救濟給付人數仍然偏高，周四美股三大指數收黑。

勞動部公布的請領失業給付人數報告加劇復甦停滯的擔憂，該報告顯示，儘管上周初次請領失業救濟金人數減少，但仍處於極高水準。與新冠狀病毒疫苗相關的矛盾消息，以及新一輪紓困振興方案的不確定性，亦為市場帶來壓力。

美國總統川普周三晚間表示，美國可能最早在10月開始配送新冠疫苗，然而美國疾病控制與預防中心（CDC）主任當日稍早前向議會表示，今年雖然會有疫苗，但初期數量有限，只有最需要的人能接種，在6～9個月內不會普遍發放。

周四收盤，道瓊工業平均指數跌130.4點或0.47%，為27,901.98點。標普500指數跌28.48點或0.84%，為3,357.01點。那斯達克綜合指數跌140.19點或1.27%，為10,910.28點。

標普500指數11大類股跌多漲少，權重較大的科技股收跌0.8%，對大盤的打擊最大。通訊服務、地產、金融股亦表現疲弱，分別跌1.83%、2.19%與1%。

亞馬遜跌2.3%，蘋果跌1.6%，對標普500指數與那斯達克指數的拖累最大。臉書跌3.3%，網飛跌2.8%，Alphabet跌1.7%，微軟跌逾1%，前一日風光上市的Snowflake收跌10.4%。上周那斯達克指數走跌，與歷史收盤高點相比跌幅達10%，確定自9月2日起進入修正區。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示，這些科技巨頭在8月最後一周的表現令人難以置信，「我認為目前這是一個合理的獲利了結情景，預計科技股將在年底前反彈」。

聯準會周三承諾將長時間保持當前的超低利率水準，以支持美國擺脫新冠肺炎疫情引發的經濟衰退。Dollarhide對此表示，投資人喜歡聯準會降息，因為他們認為這對市場有利，但如果聯準會認為我們需要在較長的時間裡保持利率偏低，人們就會開始擔心經濟體質。

個股方面，奇異（General Electric Co）收漲4.4%，因執行長Larry Culp宣布該公司的自由現金流將於下半年轉正。福特汽車宣布已開始在密西根州工廠生產新一代F-150皮卡，股價收漲3.7%。

（時報資訊 柯婉琇）