13項指標預測 美教授說美大選獲勝者會是他

美國歷史教授李奇曼在1984年開始預測大選，近四十年來從未看走眼，曾成功預測了九屆美國大選結果。他預言，2020年，民主黨人拜登將勝出。

BBC報導指出，2016年美國大選落幕後不久，歷史教授李奇曼（Allan Lichtman）突然收到一封信，來自剛剛當選總統的川普。

信裏是《華盛頓郵報》在大選前兩個月的一篇報道，儘管川普當時在全國民調中大幅落後，李奇曼豪言預測，川普將勝選。

川普在報道上用大號馬克筆做了點評：「教授，恭喜，你說對了！」他還簽上了像心電圖一樣的標誌性簽名。

今年73歲的李奇曼在美利堅大學教授歷史學近半個世紀，但他更為世人廣知的身份是：凖確度極高的美國大選預測者。

李奇曼在1984年開始預測大選，近四十年來從未看走眼，成功預測了九屆美國大選結果。

不過，李奇曼對2020年總統大選的預測，或許無法讓現任美國總統川普寬心。

李奇曼教授預言，民主黨人拜登將勝出這屆選舉。

李奇曼的預測模型有何特別之處？他使用的「13個關鍵指標」，比各家媒體與統計機構跑馬燈般的各州民調顯得更簡潔。

如果有6個或以上的指標陳述為否定，現任執政黨的候選人將會落選；如果少於6個的指標為否，此人將勝選。

李奇曼的13個指標包括：

1.政黨授權（party mandate）：中期選舉之後，執政黨在美國眾議院席位增加。

2.競爭：執政黨總統提名人之間沒有強烈競爭。

3.謀求連任：執政黨的候選人是現任總統。

4.第三黨：沒有重要的第三黨派或獨立競選人。

5.短期經濟：競選期間經濟並未衰退。

6.長期經濟：任期內實際人均經濟增長等於或超過前兩個總統任期的平均增長。

7.政策變化：現任總統對國家政策產生重大影響。

8.社會動蕩：在任期內沒有持續的社會動蕩。

9.醜聞：現任政府無重大醜聞。

10.外交、軍事失敗：現任政府在外交、軍事方面未出現重大失誤。

11.外交、軍事成就：現任政府在外交、軍事方面取得重大成功。

12.在位者個人魅力：執政黨的候選人極具魅力，或是一位國家英雄。

13.挑戰者個人魅力：在野黨的候選人沒有個人魅力，也並非國家英雄。

李奇曼說，在這屆選舉中，13個關鍵指標中7個陳述為否定，意味著謀求連任的川普將敗選。

2019年年底，只有4個指標對川普不利。然而，邁入2020年後，新冠疫情、反種族歧視示威在數月內席捲全美，對其不利的關鍵指標一下子增加了三個，分別是短期、長期的經濟預期，以及社會動蕩。

（中時 孫昌國）

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