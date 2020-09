這國新冠破500萬僅次美 他卻沒被罵臭頭

印度陷入危機,經濟出現破紀錄的衰退,導致數百萬計百姓失業,已脆弱的醫療保健系統岌岌可危。如今確診的新冠肺炎病患超過500萬人,僅次於病例近700萬的美國。

然而,據CNN新聞網17日報導,儘管像美國總統川普,還有英國首相強森(Boris Johnson)等民粹主義世界領袖都因為處理新冠疫情,而被罵得臭頭,但印度總理莫迪(Narendra Modi)卻大致逃過了媒體與民調的重砲攻擊。

巴西極右派總統波索納洛(Jair Bolsonaro)淡化新冠肺炎的威脅,並嗤之以鼻,把它說成「小感冒」,甚至後來連自己都確診,結果慘遭圍剿。然而,莫迪卻和波索納洛不同,他一開始就嚴肅看待新冠肺炎,並迅速採取行動。

當他3月24日下令全國封城時,擁有13.6億人的印度只有500多人確診,10人喪生。當時莫迪在對全國直播的談話中警告,要是不適當因應這場大流行病,印度可能會倒退數十年。由於他趁早採取果斷的行動,再度確立為了國家,勇於採取強硬行動的果敢領袖形象。

新德里智庫「政策研究中心」(Center for Policy Research)研究員阿里(Ali)說,在印度人心目中,莫迪有如聖人,他心存善意,並總是為了國家大利設想。

然而,印度公共衛生專家卻有正反不同的看法。普林斯頓大學(Princeton University)高級研究員納斯米瑞安(Ramanan Laxminarayan)說,由於疫情迅速蔓延,這麼做是必要的,並有助於減少疾病傳播。

相對的,坦米爾那都邦(Tamil Nadu)維洛爾(Vellore)基督教醫學院病毒系主任醫師約翰(T Jacob John)則認為,封城的範圍太廣也太早,以致衝擊經濟,而貧民區也未獲充分的資源支援。

身為諾貝爾獎得主的印度裔美籍經濟學家巴納吉(Abhijit Banerjee)更直指,如今回頭來看,那顯然是個錯誤。而多數專家也贊同,印度雖然實施世上最大規模,也最嚴格的封城,但卻缺乏足夠的通知或規劃。事實上,在宣布封城後還不到4小時就實施了。

突然間,貧窮的勞工沒了工作,許多人不得已,只好返鄉,但由於大眾運輸工具停止營運,有些人只好跋涉好幾百英里。

然而,分析家指出,由於印度最大的在野黨國大黨(Indian National Congress)在大選慘敗後陷入分裂,自顧不暇,因此莫迪並未受到炮口一致的批評。

此外,政治觀察家指出,印度媒體也鮮少批評莫迪。縱使新冠疫情迅速蔓延,衛生基礎設施瀕臨崩潰,但好幾個星期以來,當地收視率最好的電視網卻狂報寶萊塢男星遭豔星女友餵毒,教唆輕生的八卦,而對猖獗的疫情視若無睹。

另一方面,莫迪和其他民主國家的領袖不同,他鮮少召開記者會,通常把和媒體互動的任務交給政府其他首長。

反之,他經常透過電視和廣播電台直播,對大眾動之以情,懇請他們追隨自己的領導。由於莫迪不斷和普羅大眾直接溝通,因此有些移工雖然因為封城丟了生計,但卻不肯為了自身陷入困境而怪罪他。

文章來源:Only the US has more coronavirus cases than India. But unlike Trump, its leader seems immune from criticism

(中時新聞網 楊幼蘭)